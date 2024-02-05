ВСУ сменили тактику и максимально бьют войска РФ: в NYT назвали эпицентр боев

Силы обороны Украины в боях с оккупантами агрессора России перешли к оборонным операциям. Войска наносят максимальный ущерб врагу и стараются не вступать в затяжные бои, чтобы избежать больших потерь. Эпицентром боевых действий остается Авдеевка Донецкой области.
В материале The New York Times говорится о том, что ВСУ успешно удерживают свои позиции на линии фронта. В рамках маневров они переходят от активных наступательных к оборонительным действиям.
Авдеевка – эпицентр боевых действий
Как пишут журналисты, самые тяжелые боевые действия идут за Авдеевку. Оккупанты сталкиваются с трудностями, но продолжают настойчивые атаки. Идут серьезные бои за промышленный район города, туда враг отправляет свои силы. Россияне используют подземные туннели под улицами города и направляют БПЛА на украинские позиции.
Войска РФ "хотят" получить преимущество в Авдеевке в условиях приостановки военной помощи от США. Бойцы ВСУ, несмотря на акцент на обороне, стараются нанести максимальный ущерб оккупантов. Они не вступают в затяжные бои, чтобы не понести значительные потери. Москва вкладывает большие ресурсы в свое наступление, однако ее успехи остаются ограниченными.
Ситуация в Авдеевке
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко полагает, что ВСУ стабилизировали ситуацию в районе Авдеевки. По оценке военного эксперта, россияне атакуют по разным направлениям, однако они не способны достигнуть значительного продвижения.
Военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники сообщили, что ситуация в Авдеевке стала критической. Возможно, российские оккупанты вошли в город с севера.
Аналитики DeepState зафиксировали продвижение войск РФ в районе Авдеевки. Согласно их оценкам, оккупанты продвинулись на северном направлении Авдеевского района. Не исключено, что россияне приблизились на расстояние в 1,2 км от въезда в Авдеевку.
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