ВСУ сменили тактику и максимально бьют войска РФ: в NYT назвали эпицентр боев

Армия Украины переходит к оборонительным операциям на поле боя, однако не прекращает наносить сокрушительные удары по российским войскам, написали журналисты.

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Оккупанты России бросают свои силы на захват Авдеевки, ВСУ отражают атаки / Колаж Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 43 окрема механізована бригада

Силы обороны Украины в боях с оккупантами агрессора России перешли к оборонным операциям. Войска наносят максимальный ущерб врагу и стараются не вступать в затяжные бои, чтобы избежать больших потерь. Эпицентром боевых действий остается Авдеевка Донецкой области.

В материале The New York Times говорится о том, что ВСУ успешно удерживают свои позиции на линии фронта. В рамках маневров они переходят от активных наступательных к оборонительным действиям.

Авдеевка – эпицентр боевых действий

Как пишут журналисты, самые тяжелые боевые действия идут за Авдеевку. Оккупанты сталкиваются с трудностями, но продолжают настойчивые атаки. Идут серьезные бои за промышленный район города, туда враг отправляет свои силы. Россияне используют подземные туннели под улицами города и направляют БПЛА на украинские позиции.

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Войска РФ "хотят" получить преимущество в Авдеевке в условиях приостановки военной помощи от США. Бойцы ВСУ, несмотря на акцент на обороне, стараются нанести максимальный ущерб оккупантов. Они не вступают в затяжные бои, чтобы не понести значительные потери. Москва вкладывает большие ресурсы в свое наступление, однако ее успехи остаются ограниченными.

Ситуация в Авдеевке

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко полагает, что ВСУ стабилизировали ситуацию в районе Авдеевки. По оценке военного эксперта, россияне атакуют по разным направлениям, однако они не способны достигнуть значительного продвижения.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники сообщили, что ситуация в Авдеевке стала критической. Возможно, российские оккупанты вошли в город с севера.

Аналитики DeepState зафиксировали продвижение войск РФ в районе Авдеевки. Согласно их оценкам, оккупанты продвинулись на северном направлении Авдеевского района. Не исключено, что россияне приблизились на расстояние в 1,2 км от въезда в Авдеевку.

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