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Ситуация в Авдеевке стала критической, судьба города решится в эти дни - Цаплиенко

Яна Ставская
4 февраля 2024, 14:32
В то же время ситуация не безнадежная, отметил военный корреспондент.
Ситуация в Авдеевке стала критической, судьба города решится в эти дни - Цаплиенко
РФ воспользовалась погодными условиями / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Телеграм Андрея Цаплиенко

В воскресенье, 4 февраля, ситуация в Авдеевке стала критической. Российские оккупанты вошли в город с севера - до "дороги жизни" украинских бойцов остаются сотни метров, проинформировал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Оккупантам удалось, пользуясь погодными условиями, обойти украинские огневые позиции.

"Российские штурмовики, пользуясь облачной погодой и невозможностью качественной аэроразведки, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера, если говорить условно. Они обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке. Это означает, что до основной логистической артерии украинских защитников им остаются сотни метров", - написал Цаплиенко.

видео дня

Ссылаясь на источники в военных кругах, журналист отметил, что ситуация не безнадежна. При условии наличия резервов пехоты, врага еще удастся отбросить.

"Если есть в наличии пехотные резервы, которые имеют опыт боев в городской застройке, российский прорыв еще можно ликвидировать, как это было две недели назад в районе "Царской Охоты" и улицы Соборной. Фактически в эти дни решается судьба Авдеевки", - говорится в сообщении Цаплиенко.

Ситуация в Авдеевке

Накануне командир подразделения подразделения 4-й бригады "Рубеж" Нацгвардии Андрей Отченаш предупредил об активизации врага на Бахмутском, Авдеевском и Сватовском направлениях.

По его словам, за последние несколько недель увеличилось количество атаки КАБами по прифронтовым поселкам.

2 февраля в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего Зеленский отметил ситуацию на Авдеевском направлении как "особо сложную". Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, отметил, что несмотря на многочисленные атаки врага и сложные условия, украинским силам удалось стабилизировать ситуацию.

Авдеевка остается одним из ключевых направлений для наступления российских войск, так же как и Купянский.

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война в Украине Авдеевка Андрей Цаплиенко война России и Украины
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