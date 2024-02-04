2 раза возвращали свет: атака русских на Кривой Рог была крупнейшей за год - Укрэнерго

Атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога 3 февраля была одной из самых массовых за год, сообщают чиновники.

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Энергетики утверждают, что им удалось значительно минимизировать последствия дроновых атак / коллаж Главред, фото

Вчерашняя атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога стала уже третьей за неделю и одной из самых массированных за год. Об этом сообщает компания Укрэнерго.

Как говорится в тексте, в ночь со 2 на 3 февраля восстановительные работы на Днепропетровщине прервала атака российских дронов по высоковольтным энергетическим объектам.

"Восстановительные работы были непростыми. Поскольку после атак снижается надежность питания поврежденного энергоузла, ремонтным бригадам пришлось в течение дня дважды возвращать свет потребителям в регионе", — говорится в сообщении.

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Как говорят в "Укрэнерго", работы как на магистральных, так и на распределительных сетях еще продолжаются, но подача электроэнергии в Кривом Роге уже восстановлена.

Энергетики утверждают, что им удалось значительно минимизировать последствия дроновых атак ‒ благодаря подготовке ко всем возможным сценариям летом.

Ночная атака дронов

Как сообщал Главред, в ночь на 3 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 14 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Девять дронов удалось сбить.

В Днепропетровской области РФ атаковала Криворожье. Уничтожены пять беспилотников, но есть и "прилеты".

Возникли два пожара. Без света в районе остались около 15 тысяч человек.

Также без электроэнергии две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают теплом 43 тысячи абонентов.

В городе пришлось частично обесточить скоростной трамвай, а некоторые семьи остались без водоснабжения.

Энергохолдинг ДТЭК, со своей стороны, сообщил о ночной атаке на его ТЭС, в результате которой серьезно повреждено ее оборудование, началась ликвидация последствий обстрелов.

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