2 раза возвращали свет: атака русских на Кривой Рог была крупнейшей за год - Укрэнерго

Вчерашняя атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога стала уже третьей за неделю и одной из самых массированных за год. Об этом сообщает компания Укрэнерго.
Как говорится в тексте, в ночь со 2 на 3 февраля восстановительные работы на Днепропетровщине прервала атака российских дронов по высоковольтным энергетическим объектам.
"Восстановительные работы были непростыми. Поскольку после атак снижается надежность питания поврежденного энергоузла, ремонтным бригадам пришлось в течение дня дважды возвращать свет потребителям в регионе", — говорится в сообщении.
Как говорят в "Укрэнерго", работы как на магистральных, так и на распределительных сетях еще продолжаются, но подача электроэнергии в Кривом Роге уже восстановлена.
Энергетики утверждают, что им удалось значительно минимизировать последствия дроновых атак ‒ благодаря подготовке ко всем возможным сценариям летом.
Ночная атака дронов
Как сообщал Главред, в ночь на 3 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 14 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Девять дронов удалось сбить.
В Днепропетровской области РФ атаковала Криворожье. Уничтожены пять беспилотников, но есть и "прилеты".
Возникли два пожара. Без света в районе остались около 15 тысяч человек.
Также без электроэнергии две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают теплом 43 тысячи абонентов.
В городе пришлось частично обесточить скоростной трамвай, а некоторые семьи остались без водоснабжения.
Энергохолдинг ДТЭК, со своей стороны, сообщил о ночной атаке на его ТЭС, в результате которой серьезно повреждено ее оборудование, началась ликвидация последствий обстрелов.
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