Ночная атака дронов РФ: без света и тепла остались десятки тысяч человек на Криворожье

Значительную часть "шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине. Уничтожены пять беспилотников, но есть и "прилеты".

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РФ атаковала дронами Криворожье / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь на 3 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 14 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и двух управляемых авиационных ракета Х-59.

Как и минувшей ночью, значительную часть "шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине, говорится в сообщении Воздушных сил.

Мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожили 9 вражеских дронов в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.

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Ночью были уничтожены 9 ударных вражеских дронов / t.me/kpszsu

Глава Днепроптеровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что РФ атаковала дронами Криворожье. Уничтожены пять беспилотников, но есть и "прилеты".

Возникли два пожара. Без света в районе остались около 15 тысяч человек.

Также без электроэнергии две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают теплом 43 тысячи абонентов.

В городе частично обесточен скоростной трамвай. Некоторые семьи остались без водоснабжения.

"Никопольщину этой ночью агрессор обстрелял из артиллерии. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач. Повсюду обошлось без погибших и пострадавших", - добавил Лысак.

Последствия атаки РФ / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия атаки РФ / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Тем временем в Силах обороны Юга сообщили, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили два дрона в небе над Одесчиной и Николаевщиной. "Прилетов", разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Как сообщал Главред, в ночь на 2 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами. В Кропивницком и Кривом Роге были слышны звуки взрывов.

В результате атаки РФ повреждена подстанция Укрэнерго. В Кривом Роге были обесточены более 40 тыс. абонентов. В частности, две шахты. Под землей осталось более 100 рабочих.

В ночь на 31 января 2024 года российские оккупанты атаковали Украину дронами - из двадцати вражеских "Шахедов" силам ПВО удалось сбить 14 в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

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