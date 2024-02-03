Ночная атака дронов РФ: без света и тепла остались десятки тысяч человек на Криворожье

В ночь на 3 февраля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 14 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и двух управляемых авиационных ракета Х-59.
Как и минувшей ночью, значительную часть "шахедов" враг направил по объектам энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине, говорится в сообщении Воздушных сил.
Мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожили 9 вражеских дронов в пределах Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Житомирской областей.
Глава Днепроптеровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что РФ атаковала дронами Криворожье. Уничтожены пять беспилотников, но есть и "прилеты".
Возникли два пожара. Без света в районе остались около 15 тысяч человек.
Также без электроэнергии две котельные Кривого Рога, которые обеспечивают теплом 43 тысячи абонентов.
В городе частично обесточен скоростной трамвай. Некоторые семьи остались без водоснабжения.
"Никопольщину этой ночью агрессор обстрелял из артиллерии. Повреждены 2 частных дома, хозяйственная постройка, линия электропередач. Повсюду обошлось без погибших и пострадавших", - добавил Лысак.
Тем временем в Силах обороны Юга сообщили, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили два дрона в небе над Одесчиной и Николаевщиной. "Прилетов", разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Как сообщал Главред, в ночь на 2 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами. В Кропивницком и Кривом Роге были слышны звуки взрывов.
В результате атаки РФ повреждена подстанция Укрэнерго. В Кривом Роге были обесточены более 40 тыс. абонентов. В частности, две шахты. Под землей осталось более 100 рабочих.
В ночь на 31 января 2024 года российские оккупанты атаковали Украину дронами - из двадцати вражеских "Шахедов" силам ПВО удалось сбить 14 в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.
Другие новости:
- РФ атаковала дронами восемь областей: что известно о последствиях удара
- Используют дроны и бьют по гражданским: Гуменюк раскрыла подробности боев на юге
- РФ бьет баллистикой и дронами: в ВСУ назвали цели массированных ударов врага