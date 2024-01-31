РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

В ночь на 31 января 2024 года российские оккупанты атаковали Украину дронами - из двадцати вражеских "Шахедов" силам ПВО удалось сбить 14.
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, РФ атаковала ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" по направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ, Чауда.
Также оккупанты применили три баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма и Воронежской области.
"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.
Тем временем в Силах обороны Юга уточнили, что в южных регионах подразделения ПВО сбили 7 БпЛА типа "Shahed-131/136": пять - в Николаевской и два - в Кировоградской области.
В результате попадания в Баштанском районе Николаевщины повреждены склады сельскохозяйственного предприятия, здание магазина. Продолжается ликвидация пожара.
Охранник торгового павильона получил ранения, он госпитализирован в реанимацию.
Атака дронов на Харьков
Вечером 30 января российские оккупационные войска атаковали Харьков. Мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщили о взрывах в городе.
Утром 31 января Терехов сообщил, что в Слободском районе в двух многоэтажках выбиты окна, разбиты автомобили. Пострадали три человека, ранения легкой тяжести. К счастью, жертв нет.
Как сообщал Главред, в ночь на 30 января 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 35 ударных дронов Shahed-136/131 и двух зенитных управляемых ракет С-300.
Силы ПВО уничтожили 15 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.
В ночь на 29 января российские оккупанты атаковали Украину при помощи дронов и ракет. Силы ПВО уничтожили восемь вражеских "Шахедов" в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.
В ночь на 28 января запустила по Украине восемь дронов "Шахед" и пять ракет. Есть попадания, в частности, в промышленный объект в Полтавской области.
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