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РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

Анна Ярославская
31 января 2024, 07:34
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 14 вражеских БпЛА из 20 в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.
Последствия атаки дронов
Последствия ночной атаки дронов / Коллаж: Главред, фото:t.me/SJTF_Odes, Суспільне

В ночь на 31 января 2024 года российские оккупанты атаковали Украину дронами - из двадцати вражеских "Шахедов" силам ПВО удалось сбить 14.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, РФ атаковала ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" по направлениям: Приморско-Ахтарск, Курск – РФ, Чауда.

Также оккупанты применили три баллистические ракеты "Искандер-М" из Крыма и Воронежской области.

видео дня

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

Уничтожены 14
Уничтожены 14 "шахедов" / t.me/kpszsu

Тем временем в Силах обороны Юга уточнили, что в южных регионах подразделения ПВО сбили 7 БпЛА типа "Shahed-131/136": пять - в Николаевской и два - в Кировоградской области.

В результате попадания в Баштанском районе Николаевщины повреждены склады сельскохозяйственного предприятия, здание магазина. Продолжается ликвидация пожара.

Охранник торгового павильона получил ранения, он госпитализирован в реанимацию.

Атака дронов на Харьков

Вечером 30 января российские оккупационные войска атаковали Харьков. Мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщили о взрывах в городе.

Утром 31 января Терехов сообщил, что в Слободском районе в двух многоэтажках выбиты окна, разбиты автомобили. Пострадали три человека, ранения легкой тяжести. К счастью, жертв нет.

  • Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря
    Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря Фото: Суспільне, t.me/SJTF_Odes
  • Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря
    Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря Фото: Суспільне, t.me/SJTF_Odes
  • Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря
    Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря Фото: Суспільне, t.me/SJTF_Odes
  • Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря
    Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря Фото: Суспільне, t.me/SJTF_Odes
  • Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря
    Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря Фото: Суспільне, t.me/SJTF_Odes
  • Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря
    Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря Фото: Суспільне, t.me/SJTF_Odes
  • Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря
    Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря Фото: Суспільне, t.me/SJTF_Odes
  • Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря
    Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря Фото: Суспільне, t.me/SJTF_Odes
  • Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря
    Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря Фото: Суспільне, t.me/SJTF_Odes
  • Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря
    Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря Фото: Суспільне, t.me/SJTF_Odes
  • Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря
    Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря Фото: Суспільне, t.me/SJTF_Odes
  • Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря
    Последствия дроновой атаки РФ 31 декабря Фото: Суспільне, t.me/SJTF_Odes

Как сообщал Главред, в ночь на 30 января 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 35 ударных дронов Shahed-136/131 и двух зенитных управляемых ракет С-300.

Силы ПВО уничтожили 15 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

В ночь на 29 января российские оккупанты атаковали Украину при помощи дронов и ракет. Силы ПВО уничтожили восемь вражеских "Шахедов" в пределах Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ровенской областей.

В ночь на 28 января запустила по Украине восемь дронов "Шахед" и пять ракет. Есть попадания, в частности, в промышленный объект в Полтавской области.

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