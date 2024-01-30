'Пожар в районе жилой застройки': россияне 'Шахедами' атаковали Харьков

Во вторник вечером, 30 января, российские оккупационные войска атаковали Харьков. Угрозу со стороны беспилотных летательных аппаратов зафиксировали Воздушные силы в районе города.
Мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщили о взрывах в городе.
"Удар "Шахеда" по городу. Район жилой застройки, есть пожар на месте попадания", - написал в Телеграме мэр города Игорь Терехов.
Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области с использованием минимум 6 вражеских БПЛА.
"Есть повреждения гражданской инфраструктуры. На эту минуту информация о пострадавших проверяется. Экстренные службы выехали на места попаданий", - написал в своем Телеграмме глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
По состоянию на 23:25 Олег Синегубов отметил, что пострадавших в результате атаки "Шахедов" по Харькову нет.
"Есть попадание в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова. Также зафиксированы повреждения в Слободском районе. Спасатели ликвидируют пожар в магазине. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура! Осмотр мест продолжается", - написал он.
Удары России по территории Украины
Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 23 января Харьков был атакован российскими ракетами, в результате чего поврежден жилой дом и есть жертвы. Немало домов остались без воды и электроэнергии.
В субботу, 27 января, произошли взрывы в Полтавской области, в частности в Полтавском и Кременчугском районах.
В ночь на 28 января Россия атаковала территорию Украины, выпустив 5 ракет и 8 дронов типа "Шахед". Два "Искандера" атаковали промышленный объект в Полтавской области, а три ракеты С-300 - Донецкую область.
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