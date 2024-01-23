РФ атаковала Харьков: разрушен жилой дом, есть жертвы, пострадала 10-летняя девочка

Рано утром 23 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову - прогремела серия взрывов.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, армия страны-агрессора била по району жилой и гражданской застройки.
"На данный момент мы знаем об одном поврежденном доме, информация о пострадавших сейчас уточняется. На месте работают все соответствующие службы, обследуют район прилетов", - написал Терехов в Telegram в 04:37.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил: "Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре Харькова. Имеются повреждения частного дома. Осмотр мест профильными службами продолжается. На данный момент информация о пострадавших не поступала".
Около шести утра снова была объявлена воздушная тревога - постепенно "красной" стала вся Украина. Оккупанты подняли в воздух пять бортов ТУ-22МС и запустили ракеты по Украине.
В Харькове также снова гремели взрывы.
"Снова бьют по Харькову – уже несколько взрывов в городе", - написал Терехов в 07:15.
Как пишет Суспільне, в части районов Харькова после обстрела исчез свет.
Начальник Следственного управления ГУ НП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в пригороде Харькова было четыре попадания.
Повреждены жилые дома в частном секторе. По предварительным данным, осколочные ранения получили дети, пострадала одна женщина.
В другом районе города россияне разрушили санаторную школу для больных детей.
Одна из ракет попала в газопровод. На местах работают все службы.
Также враг обстрелял оздоровительный лагерь в Балаклее. Предварительно – двумя ракетами С-300.
Позже Игорь Терехов сообщил, что в результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома в Киевском районе города.
"Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей", - написал мэр Харькова.
"Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, частично воды. Соответствующие службы работают над устранением последствий вражеских обстрелов", - добавил он.
Обновлено. "В результате попадания оккупантов по жилому дому в Харькове погибла женщина 59 лет. Четыре человека госпитализированы в медицинское учреждение, среди них десятилетняя девочка. Две женщины находятся в тяжелом состоянии", - сообщил Синегубов.
Через несколько минут он добавил, что в результате вражеских обстрелов Харькова погибли две женщины.
08:35 В медицинские учреждения госпитализировали 11 раненых, 2 женщины в тяжелом состоянии. Другие пострадавшие – в легком и среднем состояниях.
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Напомним, полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов заявил, что оккупационные войска РФ изменили тактику ракетных ударов по Украине. В последнее время РФ совершает массированные обстрелы в 06:00-08:00. Ранее россияне пытались наносить удары в 03:00-04:00.
По словам Жданова, это может быть связано с тем, что РФ ждет, когда в ВСУ будет пересменка операторов систем ПВО.
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