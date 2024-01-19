Массированные удары РФ по Украине: Жданов раскрыл новую тактику россиян

Оккупационные войска РФ изменили тактику ракетных ударов по Украине, рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.
Он подчеркнул, что в последнее время РФ совершает массированные обстрелы в 06:00-08:00. Ранее россияне пытались наносить удары в 03:00-04:00.
По его словам, это может быть связано с тем, что РФ ждет, когда в ВСУ будет пересменка операторов систем ПВО.
"От 6 до 8 — это может быть пересменка. Они надеются, что смена тех же операторов за экранами радиолокационных станций снижает боевую готовность и боевую эффективность наших расчетов. Вполне возможно, что пересмена плюс окончательная усталость расчетов и начало движения в войсках", — не исключает он.
Вместе с тем он напомнил о том, что ранее армия страны-агрессора наносила удары по Украине в 3-4 утра, когда был самый тяжелый период несения службы.
"Если у них не получается в одно время, они пытаются переносить на другое. Они ищут слабые места в нашей системе обороны, системе ПВО. В частности, по временным интервалам", – добавил Жданов.
Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине
Ранее сообщалось, что РФ массированно атакует Украину: в нескольких областях "прилеты", есть жертвы. Оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе.
Напомним, утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55. Также РФ ударила ракетами "Кинжал".
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах.
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