В России начали тестировать "чебурнет": случился коллапс со всей связью

Вечером 30 января в большинстве российских регионов пропал интернет, начались перебои с сотовой связью и отказывали банковские приложения.
О трудностях с доступом к сети писала, в частности, российская ASTRA. На проблемы жаловались клиенты "Мегафона", "Билайна", МТС, "Ростелекома". У некоторых пользователей не открывались многие сайты в зоне Ru, в том числе "Яндекс" или "Mail.Ru".
Сбой в доменной зоне .RU был связан с технической проблемой у глобальной инфраструктуры надстройки над системой доменных имен, предназначенной для повышения безопасности, DNSSEC, писало пропагандистское агентство "ТАСС".
Причина - тестирование "чебурнета"
Как пишет приближенный к российским спецслужбам Телеграмм-канал "Кремлевская табакерка", перебои с российской сетью были связаны с тестированием "суверенного интернета", который будет предусматривать доступ к интернету по паспорту.
По словам собеседника пропагандистов в "Роскомнадзоре", "что-то пошло не так", а что - российские "специалисты" не понимают.
"Все планировали не так, никаких проблем с интернетом не ожидалось", - цитирует Телеграмм свой источник.
В Роскомнадзоре отметили, что тестирование "суверенного" интернета, "который позволил бы очистить российское онлайн-пространство", тщательно готовилось. Но "не удалось все предусмотреть".
Внедрить "чебурнет" хотели якобы до "президентских выборов" Путина в России.
Перебои с сетью в России - последние новости
30 января 2024 года в результате кибератаки "лег" сервер Министерства обороны государства-агрессора России, который использовался для спецсвязи. Программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено фсб рф как такое, что соответствует государственным стандартам защиты информации.
Еще раньше в России "упала" Федеральная налоговая служба вследствие кибератаки. Украинские хакеры смогли получить доступ к одному из важных и хорошо защищенных центральных серверов.
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