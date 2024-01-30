В России начали тестировать "чебурнет": случился коллапс со всей связью

Внедрить систему "нового" интернета "по паспорту" хотели до президентских "выборов" в России.

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В РФ тестируют "суверенный" интернет / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, ASTRA

Вечером 30 января в большинстве российских регионов пропал интернет, начались перебои с сотовой связью и отказывали банковские приложения.

О трудностях с доступом к сети писала, в частности, российская ASTRA. На проблемы жаловались клиенты "Мегафона", "Билайна", МТС, "Ростелекома". У некоторых пользователей не открывались многие сайты в зоне Ru, в том числе "Яндекс" или "Mail.Ru".

Сбой в доменной зоне .RU был связан с технической проблемой у глобальной инфраструктуры надстройки над системой доменных имен, предназначенной для повышения безопасности, DNSSEC, писало пропагандистское агентство "ТАСС".

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Причина - тестирование "чебурнета"

Как пишет приближенный к российским спецслужбам Телеграмм-канал "Кремлевская табакерка", перебои с российской сетью были связаны с тестированием "суверенного интернета", который будет предусматривать доступ к интернету по паспорту.

По словам собеседника пропагандистов в "Роскомнадзоре", "что-то пошло не так", а что - российские "специалисты" не понимают.

"Все планировали не так, никаких проблем с интернетом не ожидалось", - цитирует Телеграмм свой источник.

В Роскомнадзоре отметили, что тестирование "суверенного" интернета, "который позволил бы очистить российское онлайн-пространство", тщательно готовилось. Но "не удалось все предусмотреть".

Внедрить "чебурнет" хотели якобы до "президентских выборов" Путина в России.

Перебои с сетью в России - последние новости

30 января 2024 года в результате кибератаки "лег" сервер Министерства обороны государства-агрессора России, который использовался для спецсвязи. Программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено фсб рф как такое, что соответствует государственным стандартам защиты информации.

Еще раньше в России "упала" Федеральная налоговая служба вследствие кибератаки. Украинские хакеры смогли получить доступ к одному из важных и хорошо защищенных центральных серверов.

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