ГУР достало до Санкт-Петербурга: дронами атакована нефтебаза - СМИ

Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию в ночь на 18 января - при помощи дронов была атакована нефтебаза в Ленинградской области РФ. Есть подтверждение попадания по целям. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах.
Сообщается, что операция ГУР проводилась "с привлечением современных украинских средств".
В настоящее время продолжается сбор данных, впрочем, уже известно о подтвержденных попаданиях по целям.
Также собеседник в комментарии изданию отметил, что теперь военные объекты Питера и Ленинградской области находится "в зоне досягаемости украинских сил".
На вопрос, впервые ли украинским дронам удалось добраться до Ленинградской области России, источник уточнил, что это было "не впервые, но есть отличия, и враг их почувствовал".
Ночные взрывы в РФ
В ночь на 18 января в городе Подольск Московской области РФ раздались взрывы. Оккупанты заявляли о том, что им якобы удалось сбить дрон, летевший в направлении российской столицы.
В Минобороны страны-агрессора РФ сообщили, что атака дронов была зафиксирована около 00:30.
"Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один - перехвачен над территорией Ленинградской области", - заявили в ведомстве Шойгу.
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