ГУР достало до Санкт-Петербурга: дронами атакована нефтебаза - СМИ

Украинские дроны не впервые смогли добраться до Ленинградской области России, но в это раз были отличия в спецоперации.

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Операция ГУР проводилась "с привлечением современных украинских средств" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, facebook.com/CinCAFU, ua.depositphotos.com

Главное управление разведки Минобороны Украины провело спецоперацию в ночь на 18 января - при помощи дронов была атакована нефтебаза в Ленинградской области РФ. Есть подтверждение попадания по целям. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах.

Сообщается, что операция ГУР проводилась "с привлечением современных украинских средств".

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В настоящее время продолжается сбор данных, впрочем, уже известно о подтвержденных попаданиях по целям.

Также собеседник в комментарии изданию отметил, что теперь военные объекты Питера и Ленинградской области находится "в зоне досягаемости украинских сил".

На вопрос, впервые ли украинским дронам удалось добраться до Ленинградской области России, источник уточнил, что это было "не впервые, но есть отличия, и враг их почувствовал".

Ночные взрывы в РФ

В ночь на 18 января в городе Подольск Московской области РФ раздались взрывы. Оккупанты заявляли о том, что им якобы удалось сбить дрон, летевший в направлении российской столицы.

В Минобороны страны-агрессора РФ сообщили, что атака дронов была зафиксирована около 00:30.

"Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один - перехвачен над территорией Ленинградской области", - заявили в ведомстве Шойгу.

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