Ночью под Москвой прогремели взрывы: оккупанты заявили об атаке дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что силы противовоздушной обороны якобы сбили беспилотник в Подольске.

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Ночью в Московской области гремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

В ночь на 18 января в городе Подольск Московской области РФ раздались взрывы. Оккупанты заявляли о том, что им якобы удалось сбить дрон, летевший в направлении российской столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает в Telegram, что силы противовоздушной обороны якобы сбили беспилотник в Подольске.

"Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он.

видео дня

В Минобороны страны-агрессора РФ сообщили, атака дронов была зафиксирована около 00:30.

"Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один - перехвачен над территорией Ленинградской области", - заявили в ведомстве Шойгу.

Тем временем российские Telegram-каналы опубликовали несколько видео, на которых, как утверждается, зафиксированы моменты взрывов в Подольске:

Справка. Подольск — город в Московской области России, один из крупнейших городов-спутников Москвы (второй после Балашихи).

Находится в 30 км от центра Москвы и в 10 км от МКАД. В северной части граничит с Москвой (поселения Воскресенское и Рязановское Новой Москвы, на юге — с Чеховским районом, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, в ночь на 6 декабря 2023 года украинского предателя Илью Киву ликвидировали в Подмосковье. Украинские СМИ писали, что за его ликвидацией стоит СБУ, а в ГУР затем подтвердили факт смерти преступника.

Кива за предательство Украины ранее был объявлен в международный розыск. В Москве он зарабатывал на эфирах российских пропагандистов. В июне бывший депутат ВР заявил, что в Украине взяли интервью у "трупа" Буданова. Кроме того, предатель не скрывал, что мечтает об антиправительственных беспорядках в Киеве.

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