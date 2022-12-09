"Наши православные восстанут": Кива в эфире росТВ побредил о "восстании" в Киеве

Опальный экс-нардеп Илья Кива регулярно выступает на пропагандистских каналах в России. В этот раз он рассуждал о мобилизации в Украине.

Илья Кива регулярно выступает на пропагандистских каналах в РФ / скриншот

Подозреваемый в государственной измене экс-нардеп партии Оппозиционная платформа - За жизнь Илья Кива, который сбежал в Россию, выступил с бессвязной речью на пропагандистском канале страны-агрессора. Экс-политик побредил о "восстании" в Киеве.

Кива рассуждал о мобилизации в Украине.

"Когда ты на фронте и там оказался по принуждению, а твоя семья в голоде-холоде, воевать огромного желания нет. А когда ты знаешь, что веру, в которую ты был крещен, попрали и осквернили, у тебя появляется сомнение: а все ли ты делаешь правильно?", – заявил предатель.

Потом Кива выразил уверенность в том, что якобы в Украине произойдет "восстание".

"Наши православные русские украинцы восстанут. Нам нужно только дать им эту возможность, и снесут к чертовой матери этот режим Зеленского. Поверьте, вместе мы сделаем это богоугодное дело!", – заявил он.

Илья Кива / скриншот

Как сообщал Главред, 26 февраля стало известно, что скандального нардепа Илью Киву исключили из партии Оппозиционная платформа - За жизнь.

Киву объявили в международный розыск. Его подозревают в государственной измене.

Позже журналисты выяснили, что Кива может жить в элитном коттеджном городке Agalarov Estate в Подмосковье вблизи города Покровского.

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