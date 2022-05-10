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Отсидит до 15 лет за госизмену: Киву объявили в международный розыск

10 мая 2022, 18:28

Бывший нардеп Илья Кива призывал к агрессивной войне в Украине. Его подозревают в государственной измене.

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Илья Кива / УНИАН

Бывшего народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву объявили в международный розыск. Его подозревают в государственной измене. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следователи закончили досудебное расследование и установили, что Кива неоднократно пропагандировал войну, посягал на территориальную целостность Украины, призывал к захвату власти и распространению коммунистической символики.

"Бывший депутат, находясь на территории россии, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Илья Кива публично призвал высшее руководство россии к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине, а также публично призывал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", - говорится в сообщении.

К тому же, Кива предлагал физически устранить Владимира Зеленского и других высокопоставленных чиновников.

За содеянное бывшему нардепу грозит до 15 лет за решеткой.

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Что известно о Киве

Напомним, с начала войны Илья Кива находился за пределами страны и продолжал публиковать пророссийские видео с призывами к смене украинской власти. Ночью 24 февраля на фоне начала российского вторжения он заявил, что украинскому народу якобы "нужно освобождение".

26 февраля Киву исключили из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", а уже 15 марта стало известно о лишении депутатского мандата.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал Киву "существом, которое должно гореть в аду". Он считает, что бывший нардеп превратился с патриота в коллаборанта тогда, когда в его жизни появились "Виктор Медведчук, деньги и желание выступать на российском телевидении". Аваков заявил о готовность собственноручно застрелить Киву.

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