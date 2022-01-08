"Воистину Воскрес": Кива потроллил рождественский зашквар Тищенко

Илья Кива / УНИАН

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива отреагировал на поздравление с Пасхой, которое в канун Рождества в соцсетях разместил нардеп от Слуги народа Николай Тищенко.

Соратник кума Владимира Путина в Telegram ответил нардепу из президентской фракции пасхальным приветствием.

"Воистину Воскрес", - написал Кива в ответ на поздравление Тищенко.

"У руководства партии Зеленского Слуга Народа своя обстановка, но тоже праздничная. ))))Страна в надежных руках", - пишет нардеп из ОПЗЖ.

Отметим, что ранее был размещен пост Тищенко в Facebook, который в Рождество опубликовал праздничный стих, который закончил словами Христос Воскрес.

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Ранее украинцы назвали двух нардепов ‒ Николая Тищенко ("Слуга народа") и Илью Киву ("ОПЗЖ") ‒ самым большим "разочарованием года". Об этом говорят результаты общенационального опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

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