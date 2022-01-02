Украинцы назвали Тищенко и Киву главным разочарованием года - свежий опрос

Исключительно как "разочарование года" опрошенные назвали Николая Тищенко (1,2%), Илью Киву (1,2%), премьер-министра Дениса Шмыгаля (1,1%), говорят социологи
Украинцы назвали двух нардепов ‒ Николая Тищенко ("Слуга народа") и Илью Киву ("ОПЗЖ") ‒самым большим "разочарованием года". Об этом говорят результаты общенационального опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 17-22 декабря 2021 года.
"Исключительно как "разочарование года" опрошенные назвали Николая Тищенко (1,2%), Илью Киву (1,2%), премьер-министра Дениса Шмыгаля (1,1%)", — говорится в исследовании.
Кроме того, еще 3% респондентов сказали, что их разочаровали все политики, 1,3% опрошенных сказали, что разочарованием года затрудняются кого-то назвать, почти 15% затруднились с ответом, а 4% – не захотели отвечать на этот открытый вопрос.
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Напомним, ранее Тищенко опозорился своими знаниями о рыночных ценах на продукты в Украине. Он заявил, что покупает гречку и свинину на Бессарабке по удивительно низкой стоимости.
Видео с этой "цитатой" стало вирусным в Сети. На Тищенко даже появились мэмы.
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