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"Я на Бессарабку хожу - там гречка по 12 грн": Тищенко поразил "своими" ценами на продукты

25 октября 2021, 13:26
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Депутат оконфузился своей осведомленностью в ценах на украинском рынке.

Тищенко
Николай Тищенко удивил ценами на продукты / Скриншот

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко в очередной раз удивил скандальным заявлением. Оказывается народный избранник вовсе не ориентируется в нынешних ценах в Украине.

Хотя за продуктами ходит на самый дорогой в столице Бессарабский рынок. Но, по словам Тищенко, находит там довольно доступные по ценам продукты.

В частности, "слуга народа" заявил, что гречку покупает по 12 гривен за килограмм, а говядину - по 50-70 грн. Хотя не рассекретил, сколько всего денег тратит на продукты.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в стенах ВРУ. Умопомрачающие кадры в Facebook опубликовал ведущий на телеканале "Украина" Олег Панюта.

"Я на Бессарабку хожу, мне там нравится сало кушать. Все зависит от того куска, который остается. Но первый или второй кусок сала стоит где-то от 50 до 100 гривен за килограмм", - говорит Тищенко.

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Также Тищенко рассказал предысторию составления цен. По его словам, все цены зависят от энергоносителей.

"Если кризис в мире, значит, поднимается и себестоимость продукта, ведь он как-то попадает к нам на стол", - добавил замглавы парламентской фракции "Слуги народа".

Между тем, заявленных нардепом цены в Украине не было еще с 2017 года. На сегодняшний день, по данным Минфина, гречка стоит около 45 грн/кг, а говядина - в пределах 200 грн.

Напомним, в июне в здании Верховной Рады произошла драка между двумя "слугами народа" – Николаем Тищенко и Александром Куницким.

Как рассказал народный депутат Александр Дубинский, столкновение двух народных избранников произошло в парламентской столовой. По его словам, Тищенко накинулся на Куницкого с кулаками, после чего произошла драка.

Дубинский уточнил, что причиной нападения Куницкий назвал "разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков".

viber
Николай Тищенко цены на продукты
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