В Раде подрались "слуги народа" Тищенко и Куницкий: стала известна причина

Николай Тищенко / УНИАН

В здании Верховной Рады произошла драка между двумя представителями фракции Слуга народа – Николаем Тищенко и Александром Куницким.

Как рассказал народный депутат Александр Дубинский в своем Facebook, столкновение двух народных избранников произошло в парламентской столовой.

По его словам, Тищенко накинулся на Куницкого с кулаками, после чего произошла драка.

Дубинский уточнил, что причиной нападения Куницкий назвал "разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков".

"Николай Тищенко с кулаками напал на депутата СН Куницкого в столовой Верховной Рады. Произошла драка. Причиной нападения Куницкий называет свои разоблачающие материалы по схемам поборов с моряков. Александр говорит, что у него есть видео инцидента", – написал Дубинский.

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Скандалы с Николаем Тищенко:

Одним из первых скандалов, что связаны с Тищенко, было нарушение им карантинных правил: его ресторан Велюр анонсировал работу до 6 утра.

Потом Николай Тищенко стал объектом критики из-за дня рождения супруги Аллы Барановской, которой 18 апреля исполнилось 26 лет. Праздник в разгар карантина в Киеве отметили в пятизвездочном отеле Fairmont в центре города.

20 апреля Тищенко сделал заявление после скандала вокруг празднования дня рождения его жены во время локдауна в Киеве. По его словам, с юридической точки зрения - празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены.

17 июня Илья Кива и Николай Тищенко подрались в Раде. В Сети появилось фото, на котором видно, что Тищенко укусил оппонента зубами за воротник рубашки.

Драка между нардепами произошла на заседании парламента во время массовой потасовки. Потасовка произошла после того, как "слуга народа" Никита Потураев заявил, что в Украине эпоха бедности закончится после расстрела ОПЗЖ.

Также Николай Тищенко считает, что русский народ – друзья украинцев, и жить нужно в добром соседстве.

Перед этим Николай Тищенко опозорился в прямом эфире: нардеп не смог ответить на вопрос, сколько депутатов сейчас работает в Верховной Раде. Сначала политик сказал, что в парламенте 200 нардепов, а потом назвал другую цифру – 405.