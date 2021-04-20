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Тищенко резко отреагировал на скандал с вечеринкой в честь жены

20 апреля 2021, 21:40
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По словам Тищенко, праздновать что-либо в номере гостиницы не запрещено во время карантина.

Николай Тищенко
Николай Тищенко ответил на обвинения за вечеринку жены / Instagram

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко сделал заявление после скандала вокруг празднования дня рождения его жены во время локдауна в Киеве.

"С юридической точки зрения - и это аксиома для нашего карантинного времени - празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены", - написал Тищенко в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что речь идет именно о номерах отеля, а не о ресторане, как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов.

"Запреты, связанные с обязательным карантином, касаются именно ресторанов. Это легко проверить и уточнить. Но кому это нужно уточнять? Поэтому еще раз скажу - никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантинного режима нет. Так как нет самого факта нарушения. Тем не менее, я буду полностью содействовать полиции в расследовании (если оно необходимо при очевидных фактах). А сумму, потраченную на праздник, жена обязательно внесет в декларацию, если того будет требовать законодательство", - заявил депутат.

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Он уточнил, что, исходя из позиций общественной морали, вполне признает, что подобная ситуация могла возмутить украинское общество.

"Поэтому приношу свои самые искренние извинения. Но именно перед обществом, а не перед теми "разоблачителями", которые в перерывах между поисками скандалов и сенсаций сами зависают в закрытых ресторанах, а потом публикуют фейки о других", - добавил Тищенко.

Он признал, что, возможно, позволил себе несколько вызывающий поступок, отметив при этом, что на дне рождения его супруги присутствовало всего чуть больше двадцати человек.

"Между прочим, все уже переболевшие. Все сдавали тесты на ковид за сутки. А само празднование проходило в узком и почти семейном кругу. Я не собирал гостей в ресторане, не приглашал кого-либо в заведение, запрещенное карантином. Последние два года из-за огромного количества работы я практически не уделял внимание семье. Это мои мотивации", - добавил политик.

И напомнил, что он не только депутат, но и простой человек, у которого тоже есть семья.

"Все, что было сказано в информпространстве по поводу дня рождения моей жены - это чистой воды хайп, который сегодня является главным продажным элементом. И чем он сильнее, тем больше лайков и возмущенных перепостов. В любом случае, я признаю свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия", - резюмировал народный депутат.

Скандал с Николаем Тищенко - о чем ранее сообщал Главред:

  • Николай Тищенко стал объектом критики из-за дня рождения супруги Аллы Барановской, который 18 апреля исполнилось 26 лет.
  • Как сообщили журналисты праздник в разгар карантина в Киеве отметили в пятизвездочном отеле Fairmont в центре Киева.
  • После того, как в социальных сетях начали появляться фото и видео с Fairmont, полиция возбудила уголовное дело. По факту нарушения правил локдауна проводят проверки и опрашивает очевидцев.

Николай Тищенко Карантин в Киеве локдаун
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