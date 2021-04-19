Тищенко во время локдауна устроил вечеринку на день рождения жены

Народный депутат организовал помпезную вечеринку в гостинице в честь дня рождения своей жены во время жестких карантинных ограничений в столице.
Народный депутат от политической партии Слуга народа Николай Тищенко проигнорировал локдаун в Киеве и организовал вечеринку в гостинице в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской.
Как сообщает Страна, видео изданию переслали от одного из посетителей мероприятия, которое, судя по интерьеру помещений, проходило в ресторане киевского отеля Fairmont. Для гостей пела певица Катя Корецкая. Как видно на записи, персонал заведения был в медицинских масках, а гости - нет.
Отметим, что согласно режиму жесткого карантина, который введен в столице, работа ресторанов запрещена даже в отелях (там они могут работать только в утренние часы). Таким образом, речь идет о грубом нарушении карантинных мероприятий.
В тоже время один из помощников Тищенко на вопрос журналиста издания о масштабном праздновании дня рождения супруги народного депутата сказал, что мероприятие прошло у них дома.
При этом журналисты сфотографировали машину Тищенко около отеля Fairmont.
Скандалы с Тищенко – о чем сообщалось ранее:
- Ресторан народного депутата Николая Тищенко Велюр весной 2020 года, когда вся страна была закрыта на карантин и терпела убытки, активно принимал высокопоставленных гостей. Элитное заведение политика посещали народные депутаты, бизнесмены, экс-чиновники и прочие "дорогие гости".
- Киевские полицейские зафиксировали факт работы заведения общепита, однако отметили - при проверке ресторана им не удалось найти в нем посетителей.
- Позднее сам Тищенко прокомментировал инцидент и заявил, что ресторан Велюр готов заплатить соответствующий штраф.