Тищенко во время локдауна устроил вечеринку на день рождения жены / УНИАН

Народный депутат от политической партии Слуга народа Николай Тищенко проигнорировал локдаун в Киеве и организовал вечеринку в гостинице в честь дня рождения своей супруги Аллы Барановской.

Как сообщает Страна, видео изданию переслали от одного из посетителей мероприятия, которое, судя по интерьеру помещений, проходило в ресторане киевского отеля Fairmont. Для гостей пела певица Катя Корецкая. Как видно на записи, персонал заведения был в медицинских масках, а гости - нет.

Отметим, что согласно режиму жесткого карантина, который введен в столице, работа ресторанов запрещена даже в отелях (там они могут работать только в утренние часы). Таким образом, речь идет о грубом нарушении карантинных мероприятий.

В тоже время один из помощников Тищенко на вопрос журналиста издания о масштабном праздновании дня рождения супруги народного депутата сказал, что мероприятие прошло у них дома.

Тищенко собрал гостей на вечеринку / Страна

При этом журналисты сфотографировали машину Тищенко около отеля Fairmont.

Автомобиль Тищенко возле гостинницы / Страна

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