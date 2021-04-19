Появились подробности вечеринки Тищенко в разгар локдауна в Киеве

Николай Тищенко устроил вечеринку во время карантина / соцсети

В Киеве 18 апреля в одном из отелей на Подоле проходила вечеринка, которую устроил народный депутат от фракции Слуга народа Николай Тищенко.

Как сообщают журналисты программы Схемы, на ней присутствовало около 30 гостей.

В разгар пандемии ни один из гостей мероприятия перед входом в отель не надел маску.

Празднование дня рождения жены Николая Тищенко Аллы Барановской проходило в эксклюзивной клубной зоне отеля Fairmont Gold Lounge.

Около 22:00 с Труханова острова начали запускать праздничный салют. И журналистам удалось заснять на балконе Николая Тищенко с женой.

Журналисты отмечают, что автомобиль полиции проехал возле отеля трижды, однако только на третий раз правоохранители зашли в Fairmont, и почти сразу они покинули заведение.

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При этом, как отмечают журналисты, после публикаций о мероприятии в СМИ и приезда полиции гости как минимум до 2 часов ночи не выходили из здания отеля.

Как ранее сообщал Главред: