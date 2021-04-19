Появились подробности вечеринки Тищенко в разгар локдауна в Киеве

Тищенко устроил жене грандиозный салют во время закрытой вечеринки в Киеве.
В Киеве 18 апреля в одном из отелей на Подоле проходила вечеринка, которую устроил народный депутат от фракции Слуга народа Николай Тищенко.
Как сообщают журналисты программы Схемы, на ней присутствовало около 30 гостей.
В разгар пандемии ни один из гостей мероприятия перед входом в отель не надел маску.
Празднование дня рождения жены Николая Тищенко Аллы Барановской проходило в эксклюзивной клубной зоне отеля Fairmont Gold Lounge.
Около 22:00 с Труханова острова начали запускать праздничный салют. И журналистам удалось заснять на балконе Николая Тищенко с женой.
Журналисты отмечают, что автомобиль полиции проехал возле отеля трижды, однако только на третий раз правоохранители зашли в Fairmont, и почти сразу они покинули заведение.
Читайте такжеСкандал с вечеринкой Тищенко в локдаун: в Слуге народа заговорили о санкциях
При этом, как отмечают журналисты, после публикаций о мероприятии в СМИ и приезда полиции гости как минимум до 2 часов ночи не выходили из здания отеля.
Как ранее сообщал Главред:
- Народный депутат Украины от Слуги народа Николай Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения своей супруги Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве.
- Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по факту вечеринки Тищенко в гостинице на столичном Подоле, которая нарушала карантинные требования.