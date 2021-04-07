"Хоть бы ларек поставили": Тищенко попался на странной переписке

Николай Тищенко / УНИАН

Народный депутат из фракции Слуга народа (политическая сила президента Владимира Зеленского) Николай Тищенко попался в зале заседаний на странной переписке. Фотодоказательства опубликовал Telegram-канал Через плечо.

"Вот я тут подумал! А вы все сидите и не решаете вопросы ? Хоть бы ларек поставили, станцию какую-либо? Вы думаете власть дают навечно?", ‒ разразился поучениями для своих собеседников Тищенко в рабочем чате KYIV TEAM.

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