"Хоть бы ларек поставили": Тищенко попался на странной переписке

Нардеп Николай Тищенко (в прошлом - известный ресторатор) взял и внезапно разродился поучениями для своих собеседников в рабочем чате KYIV TEAM.
Народный депутат из фракции Слуга народа (политическая сила президента Владимира Зеленского) Николай Тищенко попался в зале заседаний на странной переписке. Фотодоказательства опубликовал Telegram-канал Через плечо.
"Вот я тут подумал! А вы все сидите и не решаете вопросы ? Хоть бы ларек поставили, станцию какую-либо? Вы думаете власть дают навечно?", ‒ разразился поучениями для своих собеседников Тищенко в рабочем чате KYIV TEAM.
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Словесная перепалка Арахамии и Тищенко в Раде:
- Осенью прошлого года произошла словесная перепалка между главой фракции Слуга народа Давидом Арахамией и нардепом Николаем Тищенко.
- Депутаты выясняли, почему было провалено голосование за законопроект №4100, которое предусматривало внесение изменений в Бюджетный кодекс. Раде не хватило одного голоса "за" – проголосовали 225 из 226 нардепов.
- После провального голосования Тищенко подошел к президиуму Рады, где также находился Арахамия, и сказал Разумкову, что два человека не успели на голосование.
- "На работу надо ходить, Коля", - сказал Арахамия в ответ Тищенко.
Автор: Дмитрий Видоменко