В Слуге народа сообщили о "ранении" Тищенко с целью спецоперации

В Слуге народа провели "спецоперацию" по поимке нардепа, отправляющего информацию из чата фракции Telegram-каналам.
В чате фракции Слуга народа появилось сообщение о том, что народный депутат Николай Тищенко якобы был ранен на 87-м избирательном участке в Ивано-Франковской области. Произошел резонанс, после чего выяснилось, что Тищенко – здоров, а сообщение было спецоперацией автора поста, парламентария Давида Арахамии, чтобы выяснить, кто "сливает" информацию Telegram-каналам. Причем "спецоперация" оказалась успешной, рассказала журналистка Соня Кошкина.
Кошкина утверждает, что в 16:55 во внутрифракционном чате появилось сообщение о якобы возможном ножевом ранении депутата Тищенко, о чем сообщил Арахамия. А уже в 17:03 информация появилась в одном из каналов в Telegram.
"В 16.55 во внутрифракционном чате "Слуг" появляется дословно следующее сообщение. "Коллеги, поступила информация , что наш коллега Николай Тищенко был ранен на 87-м участке, предварительно ножевое - оказывается помощь" Автор - Давид Арахамия. В 17.03 в одном из телеграмм-каналов выходит это же пост с припиской "сообщение в нашем официальном чате", - пишет журналистка.
Далее, по ее словам, стали выяснять, что с Тищенко, однако телефон нардепа не отвечал. Ни у кого не было информации о ситуации. Через несколько минут выяснилось, что с Тищенко все в порядке, а Арахамия специально написал пост, чтобы узнать, кто "сливает" информацию в Telegram.
Журналистка добавила, что руководству партии Слуга народа удалось установить депутата, который отправляет информацию из чата фракции в Сеть. Причем его фамилию должны озвучить в скором времени на заседании депутатской фракции.
"Давид Арахамия специально написал данное сообщение, чтоб проверить, кто именно из депутатов сливает инфу упомянутому тг-каналу. Технически такая возможность есть. Они, мол, давно догадывались относительно авторства, вычисляли-вычисляли и тут решили "словить на живца". В буквально смысле. Получилось. Депутатам сказали, что операция прошла успешно и имя "героя" Давид озвучит на ближайшей фракции", - подчеркнула Соня Кошкина.
Словесная перепалка Арахамии и Тищенко в Раде
- Зимой прошлого года произошла словесная перепалка между главой фракции Слуга народа Давидом Арахамией и нардепом Николаем Тищенко.
- Депутаты выясняли, почему было провалено голосование за законопроект №4100, которое предусматривало внесение изменений в Бюджетный кодекс. Раде не хватило одного голоса "за" – проголосовали 225 из 226 нардепов.
- После провального голосования Тищенко подошел к президиуму Рады, где также находился Арахамия, и сказал Разумкову, что два человека не успели на голосование.
- "Не успело, бл*дь?! На работу надо ходить, Коля", - сказал Арахамия в ответ Тищенко.