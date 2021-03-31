В Слуге народа сообщили о "ранении" Тищенко с целью спецоперации

Информация о якобы ножевом ранении Тищенко оказалась "спецоперацией" - журналистка / УНИАН

В чате фракции Слуга народа появилось сообщение о том, что народный депутат Николай Тищенко якобы был ранен на 87-м избирательном участке в Ивано-Франковской области. Произошел резонанс, после чего выяснилось, что Тищенко – здоров, а сообщение было спецоперацией автора поста, парламентария Давида Арахамии, чтобы выяснить, кто "сливает" информацию Telegram-каналам. Причем "спецоперация" оказалась успешной, рассказала журналистка Соня Кошкина.

Кошкина утверждает, что в 16:55 во внутрифракционном чате появилось сообщение о якобы возможном ножевом ранении депутата Тищенко, о чем сообщил Арахамия. А уже в 17:03 информация появилась в одном из каналов в Telegram.

"В 16.55 во внутрифракционном чате "Слуг" появляется дословно следующее сообщение. "Коллеги, поступила информация , что наш коллега Николай Тищенко был ранен на 87-м участке, предварительно ножевое - оказывается помощь" Автор - Давид Арахамия. В 17.03 в одном из телеграмм-каналов выходит это же пост с припиской "сообщение в нашем официальном чате", - пишет журналистка.

Далее, по ее словам, стали выяснять, что с Тищенко, однако телефон нардепа не отвечал. Ни у кого не было информации о ситуации. Через несколько минут выяснилось, что с Тищенко все в порядке, а Арахамия специально написал пост, чтобы узнать, кто "сливает" информацию в Telegram.

Журналистка добавила, что руководству партии Слуга народа удалось установить депутата, который отправляет информацию из чата фракции в Сеть. Причем его фамилию должны озвучить в скором времени на заседании депутатской фракции.

"Давид Арахамия специально написал данное сообщение, чтоб проверить, кто именно из депутатов сливает инфу упомянутому тг-каналу. Технически такая возможность есть. Они, мол, давно догадывались относительно авторства, вычисляли-вычисляли и тут решили "словить на живца". В буквально смысле. Получилось. Депутатам сказали, что операция прошла успешно и имя "героя" Давид озвучит на ближайшей фракции", - подчеркнула Соня Кошкина.

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