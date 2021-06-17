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Кива и Тищенко подрались в Раде: полное видео боя

17 июня 2021, 13:02

Нардеп от Слуги народа Николай Тищенко вцепился зубами в рубашку Ильи Кивы.

Депутаты пытаются разнять дерущихся Киву и Тищенко / Скриншот YouTube

В Верховной Раде подрались депутат от Слуги народа Николай Тищенко и парламентарий от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Киева. Во время потасовки Тищенко укусил Киву зубами за воротник рубашки. Драка произошла в ходе массовой потасовки на заседании парламента, которая случилась после слов нардепа от СН Никиты Потураева, предложившего расстрелять ОПЗЖ.

В ходе заседания Рады Потураев вышел к трибуне и заявил, что бедность в Украине закончится только после того, как народ "расстреляет" фракцию ОПЗЖ, и пообещал политическое уничтожение политсилы.

"Здесь нас спросили, когда закончится эпоха бедности? Тогда, когда закончится эпоха лжи. А закончится она, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимы с годовым бюджетом Украины, и расстреляет. К сожалению мы демократическая страна и мы должны идти медленно, и уничтожать вас политически", - сказал нардеп.

Разозлившиеся депутаты от ОПЗЖ подбежали к трибуне, одним из первых выбежал Илья Кива. Началась толкотня, переросшая в потасовку. На кадрах можно заметить, как в начале Кива толкнул нардепа Богдана Яременко. Спустя несколько минут произошла драка с участием Кивы и Тищенко, в ходе которой нардеп от Слуги народа вцепился зубами в воротник рубашки депутата от ОПЗЖ.

Драка Кивы и Тищенко в Раде / Телеграф
Драка Кивы и Тищенко в Раде / Телеграф
Драка Кивы и Тищенко в Раде / Телеграф
Драка Кивы и Тищенко в Раде / Телеграф

Напомним, парламентарий от фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко рассказал, что Потураев извинился за свое заявление. Глава ВР Дмитрий Разумков вынужден был объявить перерыв в заседании парламента.

В конце апреля Потураев уже заявлял, что партию ОПЗЖ "в условиях войны следовало бы расстрелять". По его мнению, таким образом могла бы решиться политическая проблема в стране.

Верховная Рада Николай Тищенко драка депутатов Слуга народа Илья Кива новости Украины ОПЗЖ
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