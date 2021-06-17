"После расстрела ОПЗЖ": Потураев рассказал, когда закончится "эпоха бедности" и спровоцировал драку в Раде

Никита Потураев спровоцировал драку в парламенте/ УНИАН

В четверг, 17 июня, в Верховной Раде прямо около трибуны подрались нардепы. Народный депутат от фракции Слуга народа Никита Потураев сделал жесткое заявление в адрес политсилы Оппозиционная платформа – За жизнь.

В частности, Потураев заявил, что эпоха бедности закончится, "когда расстреляют ОПЗЖ".

После чего к трибуне вышла фракции ОПЗЖ. На защиту Потураева выдвинулись "слуги". Началась толкотня. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв.

Позже нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко заявил, что Потураев извинился за свои слова.

"В Раде драка после слов "слуги" Потураева о фракции ОПЗЖ. Все началось из-за слов Потураева о том, что "эпоха бедности закончится тогда, когда восставший народ начнет расстреливать ОПЗЖ, но мы, к сожалению, демократическая страна и вынуждены уничтожать вас политически", - описал ситуацию Гончаренко в своем Telegram-канале.

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