УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

"После расстрела ОПЗЖ": Потураев рассказал, когда закончится "эпоха бедности" и спровоцировал драку в Раде

17 июня 2021, 11:19

Народный депутат от фракции Слуга народа Никита Потураев сделал жесткое заявление в адрес политсилы Оппозиционная платформа – За жизнь.

потураев
Никита Потураев спровоцировал драку в парламенте/ УНИАН

В четверг, 17 июня, в Верховной Раде прямо около трибуны подрались нардепы. Народный депутат от фракции Слуга народа Никита Потураев сделал жесткое заявление в адрес политсилы Оппозиционная платформа – За жизнь.

В частности, Потураев заявил, что эпоха бедности закончится, "когда расстреляют ОПЗЖ".

После чего к трибуне вышла фракции ОПЗЖ. На защиту Потураева выдвинулись "слуги". Началась толкотня. Спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв.

Позже нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко заявил, что Потураев извинился за свои слова.

"В Раде драка после слов "слуги" Потураева о фракции ОПЗЖ. Все началось из-за слов Потураева о том, что "эпоха бедности закончится тогда, когда восставший народ начнет расстреливать ОПЗЖ, но мы, к сожалению, демократическая страна и вынуждены уничтожать вас политически", - описал ситуацию Гончаренко в своем Telegram-канале.

Новость дополняется...

Верховная Рада новости Украины Никита Потураев
Сейчас вы просматриваете новость «"После расстрела ОПЗЖ": Потураев рассказал, когда закончится "эпоха бедности" и спровоцировал драку в Раде». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
"Это не 11 кривоногих уродов ходят пешком по полю": россияне в Сети кайфуют от игры сборной Украины"Это не 11 кривоногих уродов ходят пешком по полю": россияне в Сети кайфуют от игры сборной Украины Сын Григория Чапкиса озвучил причину его смертиСын Григория Чапкиса озвучил причину его смерти Гороскоп на 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомстваГороскоп на 14 июня 2021 всех знаков Зодиака: срыв масок и запрещенные знакомства В моду на лето 2021 вошли милейшие сарафаны из 90-х, в которые нельзя не влюбитьсяВ моду на лето 2021 вошли милейшие сарафаны из 90-х, в которые нельзя не влюбиться Июль будет адским: синоптики предупредили украинцев об опасной погодеИюль будет адским: синоптики предупредили украинцев об опасной погоде

Последние новости

11:19

"После расстрела ОПЗЖ": Потураев рассказал, когда закончится "эпоха бедности" и спровоцировал драку в Раде

10:58

В России одобрили жесткие законы о контроле над интернетом: за чем будут следить

10:51

Гороскоп на завтра 18 июня 2021 всех знаков Зодиака: тайная подстава и крутое изменение Видео

10:30

Школьник, которого в Виннице сбила пьяная "вдрабадан" женщина, записал видеообращение Видео

10:25

17 июня 2021 – праздник Митрофана: приметы, традиция и запреты

Реклама
10:24

Вера Брежнева выпустила новую евродиско-песню для летних плейлистов

09:37

Сенная лихорадка: что это за реакция организма и как ее лечить Видео

09:33

В общежитии в Ивано-Франковске студенты отравились неизвестным веществом: 8 человек в больнице

09:31

В Сети показали красочное видео "уничтожения" российского танка украинским беспилотником Видео

09:28

Магнитная буря вышла на пик опасности: как пережить Видео

08:56

Гороскоп на 17 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный сюрприз, знакомства и плохие знаки Видео

08:27

Коронавирус в Украине 17 июня: за сутки почти 1,2 тыс. новых диагнозов Видео

08:24

Продукты в Польше дешевле украинских: почему украинцы переплачивают и надолго ли Видео

08:23

Симптомы рака поджелудочной железы: выжившая женщина делится "странным" симптомом Видео

08:09

В Белом доме раскрыли, о чем договорились Байден и Путин по Украине

07:45

Новые бои за мову: почему Зеленский напрасно косплеит Порошенко мнение

07:25

ДТП на Винничине: пьяный коп из Киева убил подругу детства и покалечил полицейского

07:08

Рецепт невероятно вкусной рыбы на Троицу Видео

06:44

Встреча Байдена и Путина: Арестович объяснил цель американо-российского саммита Видео

06:30

Летнее солнцестояние 2021: что нужно сделать женщине для счастья и удачи Видео

Реклама
06:05

R.I.P. Голос: Почему исчезновения партии никто не заметит мнение

05:31

Бренд Honor объявил о возвращении Google-сервисов и представил Honor 50 Видео

05:03

Криштиану Роналду и падение акций "Кока Колы": что случилось на самом деле Видео

04:25

Как "продлить жизнь" зелени: раскрыта хитрость Видео

03:42

Языковые квоты в Украине: продюсер рассказал, как сработал "кнут" и есть ли польза Видео

03:01

Ученые объяснили, чем опасен отказ от завтрака Видео

02:07

Экономист объяснил, почему Украине пока не стоит отказываться от сотрудничества с МВФ

01:32

Сколько в день можно есть сливы, чтоб получать пользу, а не вред Видео

00:41

Как пережить магнитные бури: врач дала действенные советы Видео

00:04

Названы привычки, которые могут лишить вас зрения Видео

16 июня, среда
23:50

Долгие летние дни влияют на ваш сон? Как получить необходимый отдых Видео

23:21

Джо Байден снова попал в конфуз, перепутав Путина с Трампом Видео

23:08

Шесть причин, почему вы не голодны по утрам Видео

22:59

Байден признался, почему настаивал на личной встрече с Путиным Видео

22:51

Лежала в луже крови: в Харькове посреди дороги умерла женщина из-за долго ехавшей скорой Видео

22:48

Вещи, которые должна знать женщина после 40 лет

22:38

Отец убил своих двух детей и утопил их тела, чтобы "насолить" бывшей супруге

22:34

Байден и Путин решили отползти от пропасти мнение

22:21

Врачи рассказали, чем опасна может быть подушка Видео

21:56

Украину атакует опасная жара и серьезная аномальная погода Видео

Реклама
21:49

"Бил по голове телефоном": пьяный мужчина средь бела дня напал на девушку и угрожал Видео

21:44

Названы четыре неожиданных продукта, от которых можно заболеть, если не хранить их правильно Видео

21:23

Предупреждают об опасности: о чем нужно молчать и никому нельзя рассказывать Видео

20:43

Лидер США о разговоре с Путиным: вспомнил о Навальном и упрекнул кибератаками Видео

20:39

Байден после встречи заявил о разногласиях с Путиным по вопросу Украины Видео

20:30

Боевики заявили "следственных действиях" с Протасевичем, в МИД Украины негодуют Видео

20:30

Все, что нужно знать о четвёртом сезоне Black Ops Cold War и Warzone Видео

20:03

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Фильчаков встретился с делегацией миссии ЕС

19:56

"Слуга народа" в Раде просматривал жестокие российские видео со сценами насилия

19:53

Тайная цель налоговой амнистии мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять