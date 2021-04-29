В Слуге народа заговорили о "расстреле" фракции ОПЗЖ и назвали условие

Никита Потураев / УНИАН

Народный депутат от фракции Слуга народа Никита Потураев жестко прокомментировал реплику своего коллеги из фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Нестора Шуфрича, который назвал Революцию достоинства "государственным переворотом".

В эфире канала Украина 24 Шуфрич предположил, что если бы Виктор Янукович не был "изгнан из страны", то не было бы войны на Донбассе и захвата Крыма Россией.

В ответ на его слова Потураев выдвинул радикальное предложение: "Проблема политическая одна в стране решилась бы, если бы была объявлена война. В условиях войны вашу фракцию следовало бы, конечно же, расстрелять. И проблема политическая была бы ликвидирована, потому что по законам военного времени такие вещи караются высшей мерой наказания, военно-полевым судом быстро и без особых сантиментов".

При этом "слуга народа" подчеркнул, что Украина придерживается дипломатического пути решения конфликта на Донбассе.

"Поэтому я никому не советую вводить военное положение и решить проблему так, как следует при военном положении", - добавил Потураев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что народный депутат от Слуги народа Никита Потураев устроил перепалку с экс-депутатом Евгением Мураевым.

Скандалы с участием Шуфрича: