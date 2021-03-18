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В Раде Шуфрич поскандалил со "слугой народа" из-за призыва "иметь яйца"

18 марта 2021, 13:44
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Нестор Шуфрич призвал оппонентов не пенять на зеркало, "когда рожей не вышли".

Шуфрич
Нестор Шуфрич / УНИАН

Очередная перепалка между народными депутатами произошла в парламентском зале во время заседания в четверг, 18 марта.

Нардеп от Слуги народа Георгий Мазурашу во время заседания поспорил с народным избранником от Оппозиционной платформы – За жизнь Нестором Шуфричем в ходе обсуждения поправок к законопроекту №2194 о "земельной децентрализации".

При этом Мазурашу, отвечая на обвинения "коллеги из ОПЗЖ" о том, что СН "сливает свои поправки", не называя имени обратился к Шуфричу.

"Он мастер спорта по стрельбе из лука, за что респект. Но он еще и заслуженный мастер манипуляций. Пожалуйста, следите за своей принципиальностью, а со своей как-то сами разберемся. И желательно, чтобы вы принципиальность проявляли в интересах Украины, а не понимаете, кого", – заявил Мазурашу.

В ответ Шуфрич напомнил, что действительно является мастером спорта по стрельбе из лука и попроисл "слугу народа" "иметь яйца" и называть фамилии оппонентов.

"Коллега Мазурашу, когда вы вспоминаете ОПЗЖ и мастера спорта, имейте яйца говорить фамилию. Что касается манипуляций. Апеллируют к манипуляциям и дезинформации тогда, когда нет фактов и аргументов доказывать обратное. Поэтому, пожалуйста, назовите факт манипуляции, факт дезинформации. И докажите информацию, которая это опровергает. Это будет по-мужски. А когда нечего сказать, "нечего на зеркало пенять, когда рожей не вышли", – заявил нардеп ОПЗЖ.

Мазурашу не оставил без внимания слова Шуфрича и обращаясь к оппоненту добавил, что "не будет показывать то, о чем тот просит".

"Я вам сказал, что с уважением отношусь к званию мастера спорта по стрельбе из лука. Это олимпийский вид спорта. Я сказал, что вы заслуженный мастер по манипуляциям. Потому что к моей первой поправке дело дошло сегодня, а вы уже позавчера обвинили манипулятивно, что якобы Слуга народа сливает свои правки. Вы посмотрите за своими коллегами, которые не на всех правках настаивают. И во время правки своей я рассказывал не про чистое небо и красивые поля, а о государственной правке, которую просил поддержать. И, простите, я вам не буду показывать то, что вы попросили, потому что это не входит в функции парламентаризма", – добавил Мазурашу.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что народный депутат от Слуги народа Никита Потураев устроил перепалку с экс-депутатом Евгением Мураевым.

Нестор Шуфрич Слуга народа новости Украины
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