"Хорош врать": экс-нардеп и "слуга народа" поругались в прямом эфире

Никита Потураев / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Никита Потураев устроил перепалку с экс-депутатом Евгением Мураевым.

Оппоненты в прямом эфире канала Украина 24 поспорили на тему о "внешнем управлении" Украиной.

Потураев заявил о том, что заявления о внешнем управлении Украиной не соответствуют действительности, а те, кто их распространяют, несут "чушь".

"Русским здесь очень даже понятно, что нужно. Они пришли и оккупировали Крым и Донбасс. А американцы ничего здесь не оккупировали. Поэтому хорош врать про американцев, про внешнее управление, про все остальное", - эмоционально заявил он.

В свою очередь Мураев подчеркнул, что США из Украины якобы "строят анти-Россию".

"Украина – это плацдарм для введения санкций против России, при этом нам даже денег за это не дают", - развил он свою теорию.

Вместе с тем в ответ на предложение Потураева признать факт агресии РФ против Украины, Мураев "съехал" с темы.

"Вы сейчас оскорбляете память павших украинских бойцов. Ответьте мне, украинские танки напали на Россию?", - спросил его Потураев.

"Он говорит эту чушь, чтобы я не закончил мысль…", - ответил Мураев.

После этого оппоненты перешли на личности, в частности экс-нардеп резко заявил: "Вы для меня никто, чтобы я отвечал на ваш вопрос. Недержание как-то закрывается?".

В ответ "слуга народа" парировал: "Вы не способны ответить, тогда не врите, народу не врите".

"Кричалки с Потураевым мне неинтересны", - ответил ему Мураев.

Напомним, ранее бывший народный депутат Михаил Добкин поскандалил в прямом эфире с политологом Валентином Гладких. Оппоненты вступили в жесткую перепалку с переходом на личности в эфире ток-шоу.

Скандал начался после того, как Добкин обвинил Гладких в чрезмерной активности.