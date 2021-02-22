В Слуге народа раскрыли планы контроля над медиа со штрафами и отзывом лицензии

Никита Потураев / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа, глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Никита Потураев прокомментировал планы по принятию парламентом закона о медиа.

Контроль над медиа народные избранники хотят передать Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, пишет РБК-Украина.

При этом сразу штрафовать Нацсовет не будет. Сначала от регулятора последует предупреждение – предписание исправить нарушение. Если от медиа не будет никакой реакции, тогда ему могут грозить штрафы, а с одобрения суда – даже отзыв лицензии и блокировка. Размеры штрафов колеблются от нескольких тысяч до сотен тысяч гривен.

Кроме того, законопроект предлагает создать орган совместного регулирования Нацсовета и медиа.

"На этот орган мы хотим возложить толкование и определение тех норм закона, которые, на наш взгляд, должны трактовать именно медийщики. Например, есть Кодекс этики украинского журналиста. Если орган сорегулирования его утвердит, то как раз за систематическое нарушение этого кодекса регулятор сможет накладывать санкции", – объяснил Потураев.

На усмотрение саморегулирования останется определение признаков вредного контента, скрытой политической рекламы и информации, которую запрещено распространять в Украине. Например, призывы к свержению конституционного строя, язык вражды, дискриминация и тому подобное. Эти темы, наравне с пропагандой терроризма, освещать запрещается, говорится в материале.

Читайте такжеВ Раде разгорелся скандал с фейком в законопроекте О медиа – СМИПри этом гражданам РФ, российским юрлицам и фирмам, которые финансируются из государства-агрессора, нельзя владеть и финансировать медиа в Украине. Под запрет попадает и оправдание российской агрессии, популяризация страны-оккупанта, ее чиновников и госорганов, добавили авторы статьи.

Напомним, ранее Никита Потураев призвал ужесточить контроль над онлайн-медиа. По его словам, интернет-СМИ имеют "несправедливые преференции" по сравнению с традиционными.

"Позиция комитета: медиа должны иметь регуляторы работы. Все медиа. Исключений быть не может", - заявил Никита Потураев.