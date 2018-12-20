Нардепы устроили мордобой в зале парламента из-за плаката об "агенте Путина"

В четверг, 20 декабря в сессионном зале произошла драка между народными депутатами Украины.

Столкновение произошло сразу после принятия решения о переименовании УПЦ МП. Нардеп Нестор Шуфрич, проходя мимо трибуны, сорвал прикрепленный к ней плакат с надписью "Агента Путина Медведчука - под суд" и изображением лидера Украинского выбора Виктора Медведчука в арестантской шапке за решеткой.

На это бурно отреагировал член Народного фронта Юрий Береза: он подскочил к Шуфричу и ударил его кулаком в лицо. Отметим, что Шуфрич сумел нанести удар в ответ. В драке участвовали депутаты от обеих фракций. После этого нардепов растащили коллеги по парламенту.

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутат Игорь Мосийчук на Тернопольщине избил газетой чиновника.