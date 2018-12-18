Депутат Мосийчук на Тернопольщине избил газетой чиновника: опубликовано видео

Момент инцидента / скриншот из видео

Нардеп−"радикал" Игорь Мосийчук на Тернопольщине устроил потасовку при помощи газеты.

Видеозапись инцидента была опубликована на портале YouTube. Происшествие произошло в доме культуры села Ивачев Горишний, где Мосийчук и кандидат на пост главы Билецкой объединенной территориальной громады от "Радикальной партии" Игоря Яциковский встречались с избирателями.

Нардеп обвинил председателя Тернопольской райгосадминистрации Александра Пожилого и выдвиженца на данный пост от БПП Дмитрия Малика в распространении "листовок с черным пиаром и пасквилями на партию Олега Ляшко и на Яциковского с семьей".

Читайте такжеВ России отреагировали на слова Мосийчука о Крымском мосте и инопланетянахВ записи четко видно и слышно, как Мосийчук произносит фразу: "Подонок – что один, что второй", а затем с газетой в руке кидается на оппонентов и устраивает небольшую потасовку.

"И смех, и грех! После того, как я помахал перед носом Пожилого и Малика клочком бумаги, их агитаторы и некоторые "мироносицы" начали распускать слухи про якобы избиение их Димы. Старших женщин я еще как-то могу понять, а вот почему не опровергают этот факт сами участники конфликта? Ответ прост: они уже привыкли становиться грудью по чужим спинами, прятаться под лавкой, как вредные кошки. И это - не по-мужски!", - именно так прокомментировал инцидент в соцсетях сам народный избранник.

Напомним, ранее Мосийчук устраивал драки в прямых эфирах - с нардепами Сергеем Лещенко и Сергеем Шаховым.