Нардепы Мосейчук и Шахов устроили драку в прямом эфире: опубликовано видео

Мосийчук и Шахов показали в прямом эфире навыки борьбы / Фото: скриншот из видео

Нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук и его коллега из партии "Наш край" Сергей Шахов подрались в прямом эфире на телеканале "Прямой".

Причиной ссоры между народными избранниками стало заявление Шахова о том, что Мосийсук "ходит по гей-парадам". Видео опубликовано в YouTube.

"Я хочу обратить к уважаемому своему товарищу и коллеге Сергею Шахову, Ви не употребляйте слова, которые Вам не подобает употреблять и не будьте полубеременным. Нельзя быть в оппозиции только к правительству и представлять АП. Вы выглядите очень смешно...Вы иногда здесь говорите не по теме", - заявил Мосийчук.

На эту реплику Шахов ответил, что радикал не должен ходить по гей-парадам, а обязан оставаться мужчиной.

После этого нардеп от "Радикальной партии" попросил Шахова извиниться и назвал его "базарной бабой". При этом Мосийчук отметил, что никогда не был на "гей-параде".

Шахов в свою очередь назвал Мосийчука "больным человеком", а радикал заявил, что Шахов был "обнальщиком" у экс-президента Украины Виктора Януковича.

После этого Шахов толкнул Мосийчука, тот упал на пол. Поднимаясь, Мосийчук начал избивать Шахова тростью, с которой ходит после покушения.

Напомним, неделю назад Мосийчук подрался в эфире одного из телеканалов с нардепом Сергеем Лещенко. Конфликт произошел из-за обсуждения ориентации Олега Ляшко.