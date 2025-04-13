Скандал вокруг главы ОВА Артюха: почему его обвиняют в ударе по центру Сум

Журналисты и представители местной власти в Сумской области заявляют, что председатель Сумской ОГА Владимир Артюх должен ответить за ракетный удар по городу Сумы.

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От Владимира Артюха требуют уйти в отставку / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Сумская ОГА

Что известно:

РФ ударили ракетами по центру Сум

В результате атаки десятки погибших, более 100 - ранены

Местные власти обвиняют главу Сумской ОГА в причастности к трагедии

Российские оккупанты ударили двумя ракетами прямо по центру Сум. В результате этого погибли 34 человека, из которых 2 - дети. Были ранены 117 человек, среди которых также есть дети. Самая маленькая пострадавшая девочка родилась в 2025 году.

Первый удар враг нанес по зданию Конгресс-центра Сумского государственного университета. Это произошло перед началом запланированного заранее театрального представления для детей. Внутри здания сильные разрушения.

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Но страшнее был второй удар. Россияне ударили второй раз ракетой, начиненной кучей осколков, чтобы убить как можно больше людей. Кадры с залитой кровью улицы облетели весь мир. На дороге пылали автомобили, на тротуарах лежали тела погибших и раненых людей, а в автобусе, который проезжал мимо, истекали кровью пассажиры.

Этого можно было избежать

Основательница местного издания "Кордон.медиа" Алена Бояринова на своей странице в Facebook намекнула на то, что виновной в страшной и безжалостной трагедии может быть не только Россия.

"Обычные люди и красивейший исторический центр. Моя любимая часть города, здесь самые красивые архитектурные сооружения Сум. Все просто гуляли с детьми и кофе. Улицы в крови. Автобус. Машины. Запах железа и гари после такого не вымывается долго из жизни. Шансов выжить не было у большинства погибших сегодня в Сумах.

Но были шансы сделать максимально все, чтобы такого не случилось. Старик[нецензурно] (намек на главу Сумской ОГА Владимира Артюха - Главред). Как вам с этим жить, норм? Безусловно, вина за совершенный циничный террор лежит на враге. Об этом мы помним. Но...", - написала она.

ОВА планировала провести награждение военных

Мэр Конотопа Артем Семенихин открыто обвинил главу Сумской ОВА Владимира Артюха в трагедии в Сумах. Он отмечает, что Артюх запланировал в Конгресс-центре вручение грамот и медалей бойцам из 177-й бригады в честь 7-й годовщины со дня ее создания.

"Не хотел бы я этого говорить, но я скажу, кто этому поспособствовал, этой крови, которая сегодня здесь была пролита. Я походил и пообщался с местными жителями, ужас и паника у людей ... Так сильно помогать россиянам оправдывать геноцид против своего народа еще надо уметь. Сегодня здесь произошел акт террора РФ против украинцев и глава Сумской военной администрации - советский генерал Артюх этому поспособствовал ... Он организовал сегодня здесь вручение грамот и медалей нашим Героям из 117-й бригады. Это неправда, что здесь ничего не было. Слава Богу, никто из военных не пострадал, они были в укрытии Насколько мне известно, его предупреждали о том, что этого делать нельзя", - сказал Семенихин.

Смотрите видео с заявлением Артема Семенихина:

"Артюха надо уволить"

Артем Семенихин обратился к депутатам Сумского областного совета с просьбой немедленно провести внеочередное заседание и выразить недоверие Владимиру Артюху.

"Если сейчас будет тормозить правоохранительная система, в Офисе президента, не дай Бог, кто найдется, кто его будет покрывать ... После этой ситуации, я надеюсь, они все же услышат. Немедленно, депутаты областного совета, вы имеете полномочия выразить недоверие Артюху за эту кровь, которую он фактически пролил с россиянами", - сказал Семенихин.

Основательница медиа-платформы "СпецКор" Анна Валевская тоже убеждена в том, что Артюх должен уйти в отставку. Она отметила, что военно-политическое руководство не сделало выводов и продолжило "заниматься собраниями/празднованиями" в регионе, который стал настоящим фронтом после Курской операции.

Анна Валевская добавила, что баллистические ракеты типа "Искандер" просто так не прилетают. Она убеждена, что сейчас военно-политическое руководство области сфокусировано не на обороне региона, а на собственном пиаре перед Офисом президента.

"В этих условиях, когда нереально сложная ситуация, военно-политическое руководство имеет в фокусе - как бы сделать нам фотографии для фейсбука красивее, чтобы 5-6 менеджеров из Офиса президента посмотрели, что мы здесь типа работаем. Искандеры не прилетают просто так. Это должна быть четкая информация разведданных или кто-то слил информацию. Целью может быть скопление людей, скопление людей в форме или военной техники. Офис президента имеет запреты главам администраций участвовать в любых празднованиях. Это не ваша работа. Вы только тем и занимаетесь, что проводите какие-то праздники, награждения, вручения и постите эти фотографии в фейсбук. Вы же не этим должны заниматься. У нас орда стоит 60-70 тысяч на границе после Курской операции. Это же вы открыли этот фронт, а стратегии нет, что дальше ... Я согласен с мэром Конотопа о том, что председатель Сумской ОГА должен уйти в отставку. Это не первый "залет". Мы не обо всем можем говорить, но эта тупость, несостоятельность, примитивность и отсутствие стратегии. Офис президента должен "собрать раму" и понять, что сейчас не надо кого попало ставить на стратегические должности, которые просто будут вам постить фоточки в фейсбук", - сказала Анна Валевская.

Смотрите видео с заявлением Анны Валевской:

"Перед этим была ситуация, когда Артюх рассказывал о "прилете" якобы ракеты по городу Сумы, а на самом деле этот мерзавец решил сложить что-то в центре Сум, после чего что-то произошло", - написал Артем Семенихин.

Правоохранители начали расследование

По словам Артема Семенихина, правоохранители расследуют дело не только по факту террористического акта со стороны РФ, но и пытаются выяснить, кто решил собрать военных в центре города.

"Председатель Сумской областной администрации Владимир Артюх - советский генерал, который во времена Януковича служил под руководством Саламатина, помогал уничтожать украинскую армию, от Януковича получал награды за это ... Я узнал, что открыто уголовное производство не только по геноцидной атаке оккупантов в отношении украинцев, но и то, что открыто производство, чтобы выяснить, кто додумался проводить в 30 км от границы мероприятия с собранием военных в центре города. Я очень надеюсь, что виновные будут найдены. Я узнал, что господин Малюк (Василий Малюк - глава СБУ) держит этот вопрос на личном контроле. Я очень надеюсь, что если не сегодня вечером, то завтра днем справедливость состоится", - добавил Семенихин.

Что известно о Владимире Артюхе

По данным Википедии, Владимир Артюх родился 8 мая 1958 года в Благовещенске Амурской области СССР (ныне РФ). В 1979 году он окончил Харьковское высшее военное авиационное командное училище связи, в 1988 году - Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина, в 2005 году - Национальную академию обороны Украины по специальности - управление действиями соединений и объединений Вооруженных сил.

Артюх проходил военную службу на командных и штабных должностях в Северной группе войск командиром радиорелейного взвода. Затем занимал должности в войсках Дальневосточного округа, после чего служил в командовании Военно-воздушных сил ВСУ. Артюх дослужился до звания генерал-лейтенанта ВСУ.

Кроме того, он был начальником Подольского филиала госпредприятия "Украинский государственный центр радиочастот", был советником председателя Винницкой ОГА. В 2009 году он стал заместителем начальника Генштаба ВСУ.

В 2020 году на местных выборах он баллотировался в Винницкий городской совет. 12 апреля 2023 года он был назначен председателем Сумской ОГА.

Владимир Артюх имеет следующие награды:

орден "За заслуги" I степени (23 августа 2022 года),

орден "За заслуги" II степени (4 декабря 2007 года),

орден "За заслуги" III степени (1 сентября 1997 года).

Ракетный удар РФ по центру Сум - последние новости

Как сообщал Главред, утром 13 апреля россияне нанесли два ракетных удара по центру Сум. Особенно разрушительным стал второй - ракета с осколочным зарядом взорвалась в воздухе, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Начальник Сумской ГОА Сергей Кривошеенко заявил, что удар был намеренно направлен по жилой зоне. Среди погибших - ребенок и известная артистка Елена Когут.

Всего погибли 34 человека, еще 117 - ранены, в том числе девочка 2025 года рождения, сообщил президент Владимир Зеленский. Одна ракета попала в университет, другая - в центр города.

Кроме этого, в Генштабе ВСУ заявили, что Россия получит неотвратимое возмездие за это преступление. Военные назвали удар по городу в день Вербного воскресенья очередным преступлением против человечности.

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