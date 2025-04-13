Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Скандал вокруг главы ОВА Артюха: почему его обвиняют в ударе по центру Сум

Ангелина Подвысоцкая
13 апреля 2025, 22:39
1281
Журналисты и представители местной власти в Сумской области заявляют, что председатель Сумской ОГА Владимир Артюх должен ответить за ракетный удар по городу Сумы.
удар по Сумам, Владимир Артюх
От Владимира Артюха требуют уйти в отставку / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Сумская ОГА

Что известно:

  • РФ ударили ракетами по центру Сум
  • В результате атаки десятки погибших, более 100 - ранены
  • Местные власти обвиняют главу Сумской ОГА в причастности к трагедии

Российские оккупанты ударили двумя ракетами прямо по центру Сум. В результате этого погибли 34 человека, из которых 2 - дети. Были ранены 117 человек, среди которых также есть дети. Самая маленькая пострадавшая девочка родилась в 2025 году.

Первый удар враг нанес по зданию Конгресс-центра Сумского государственного университета. Это произошло перед началом запланированного заранее театрального представления для детей. Внутри здания сильные разрушения.

видео дня

Но страшнее был второй удар. Россияне ударили второй раз ракетой, начиненной кучей осколков, чтобы убить как можно больше людей. Кадры с залитой кровью улицы облетели весь мир. На дороге пылали автомобили, на тротуарах лежали тела погибших и раненых людей, а в автобусе, который проезжал мимо, истекали кровью пассажиры.

  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: Сумская ГВА
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС
  • Последствия ракетного удара по Сумам
    Последствия ракетного удара по Сумам Фото: ГСЧС

Этого можно было избежать

Основательница местного издания "Кордон.медиа" Алена Бояринова на своей странице в Facebook намекнула на то, что виновной в страшной и безжалостной трагедии может быть не только Россия.

"Обычные люди и красивейший исторический центр. Моя любимая часть города, здесь самые красивые архитектурные сооружения Сум. Все просто гуляли с детьми и кофе. Улицы в крови. Автобус. Машины. Запах железа и гари после такого не вымывается долго из жизни. Шансов выжить не было у большинства погибших сегодня в Сумах.

Но были шансы сделать максимально все, чтобы такого не случилось. Старик[нецензурно] (намек на главу Сумской ОГА Владимира Артюха - Главред). Как вам с этим жить, норм? Безусловно, вина за совершенный циничный террор лежит на враге. Об этом мы помним. Но...", - написала она.

ОВА планировала провести награждение военных

Мэр Конотопа Артем Семенихин открыто обвинил главу Сумской ОВА Владимира Артюха в трагедии в Сумах. Он отмечает, что Артюх запланировал в Конгресс-центре вручение грамот и медалей бойцам из 177-й бригады в честь 7-й годовщины со дня ее создания.

"Не хотел бы я этого говорить, но я скажу, кто этому поспособствовал, этой крови, которая сегодня здесь была пролита. Я походил и пообщался с местными жителями, ужас и паника у людей ... Так сильно помогать россиянам оправдывать геноцид против своего народа еще надо уметь. Сегодня здесь произошел акт террора РФ против украинцев и глава Сумской военной администрации - советский генерал Артюх этому поспособствовал ... Он организовал сегодня здесь вручение грамот и медалей нашим Героям из 117-й бригады. Это неправда, что здесь ничего не было. Слава Богу, никто из военных не пострадал, они были в укрытии Насколько мне известно, его предупреждали о том, что этого делать нельзя", - сказал Семенихин.

Смотрите видео с заявлением Артема Семенихина:

"Артюха надо уволить"

Артем Семенихин обратился к депутатам Сумского областного совета с просьбой немедленно провести внеочередное заседание и выразить недоверие Владимиру Артюху.

"Если сейчас будет тормозить правоохранительная система, в Офисе президента, не дай Бог, кто найдется, кто его будет покрывать ... После этой ситуации, я надеюсь, они все же услышат. Немедленно, депутаты областного совета, вы имеете полномочия выразить недоверие Артюху за эту кровь, которую он фактически пролил с россиянами", - сказал Семенихин.

  • Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля
    Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля ГСЧС Сумщины
  • Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля
    Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля ГСЧС Сумщины
  • Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля
    Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля ГСЧС Сумщины
  • Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля
    Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля ГСЧС Сумщины
  • Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля
    Спасательная операция в результате удара по Сумам 13 апреля ГСЧС Сумщины

Основательница медиа-платформы "СпецКор" Анна Валевская тоже убеждена в том, что Артюх должен уйти в отставку. Она отметила, что военно-политическое руководство не сделало выводов и продолжило "заниматься собраниями/празднованиями" в регионе, который стал настоящим фронтом после Курской операции.

Анна Валевская добавила, что баллистические ракеты типа "Искандер" просто так не прилетают. Она убеждена, что сейчас военно-политическое руководство области сфокусировано не на обороне региона, а на собственном пиаре перед Офисом президента.

"В этих условиях, когда нереально сложная ситуация, военно-политическое руководство имеет в фокусе - как бы сделать нам фотографии для фейсбука красивее, чтобы 5-6 менеджеров из Офиса президента посмотрели, что мы здесь типа работаем. Искандеры не прилетают просто так. Это должна быть четкая информация разведданных или кто-то слил информацию. Целью может быть скопление людей, скопление людей в форме или военной техники. Офис президента имеет запреты главам администраций участвовать в любых празднованиях. Это не ваша работа. Вы только тем и занимаетесь, что проводите какие-то праздники, награждения, вручения и постите эти фотографии в фейсбук. Вы же не этим должны заниматься. У нас орда стоит 60-70 тысяч на границе после Курской операции. Это же вы открыли этот фронт, а стратегии нет, что дальше ... Я согласен с мэром Конотопа о том, что председатель Сумской ОГА должен уйти в отставку. Это не первый "залет". Мы не обо всем можем говорить, но эта тупость, несостоятельность, примитивность и отсутствие стратегии. Офис президента должен "собрать раму" и понять, что сейчас не надо кого попало ставить на стратегические должности, которые просто будут вам постить фоточки в фейсбук", - сказала Анна Валевская.

Смотрите видео с заявлением Анны Валевской:

"Перед этим была ситуация, когда Артюх рассказывал о "прилете" якобы ракеты по городу Сумы, а на самом деле этот мерзавец решил сложить что-то в центре Сум, после чего что-то произошло", - написал Артем Семенихин.

Правоохранители начали расследование

По словам Артема Семенихина, правоохранители расследуют дело не только по факту террористического акта со стороны РФ, но и пытаются выяснить, кто решил собрать военных в центре города.

"Председатель Сумской областной администрации Владимир Артюх - советский генерал, который во времена Януковича служил под руководством Саламатина, помогал уничтожать украинскую армию, от Януковича получал награды за это ... Я узнал, что открыто уголовное производство не только по геноцидной атаке оккупантов в отношении украинцев, но и то, что открыто производство, чтобы выяснить, кто додумался проводить в 30 км от границы мероприятия с собранием военных в центре города. Я очень надеюсь, что виновные будут найдены. Я узнал, что господин Малюк (Василий Малюк - глава СБУ) держит этот вопрос на личном контроле. Я очень надеюсь, что если не сегодня вечером, то завтра днем справедливость состоится", - добавил Семенихин.

Что известно о Владимире Артюхе

По данным Википедии, Владимир Артюх родился 8 мая 1958 года в Благовещенске Амурской области СССР (ныне РФ). В 1979 году он окончил Харьковское высшее военное авиационное командное училище связи, в 1988 году - Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина, в 2005 году - Национальную академию обороны Украины по специальности - управление действиями соединений и объединений Вооруженных сил.

Артюх проходил военную службу на командных и штабных должностях в Северной группе войск командиром радиорелейного взвода. Затем занимал должности в войсках Дальневосточного округа, после чего служил в командовании Военно-воздушных сил ВСУ. Артюх дослужился до звания генерал-лейтенанта ВСУ.

Кроме того, он был начальником Подольского филиала госпредприятия "Украинский государственный центр радиочастот", был советником председателя Винницкой ОГА. В 2009 году он стал заместителем начальника Генштаба ВСУ.

В 2020 году на местных выборах он баллотировался в Винницкий городской совет. 12 апреля 2023 года он был назначен председателем Сумской ОГА.

Владимир Артюх имеет следующие награды:

  • орден "За заслуги" I степени (23 августа 2022 года),
  • орден "За заслуги" II степени (4 декабря 2007 года),
  • орден "За заслуги" III степени (1 сентября 1997 года).

Ракетный удар РФ по центру Сум - последние новости

Как сообщал Главред, утром 13 апреля россияне нанесли два ракетных удара по центру Сум. Особенно разрушительным стал второй - ракета с осколочным зарядом взорвалась в воздухе, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Начальник Сумской ГОА Сергей Кривошеенко заявил, что удар был намеренно направлен по жилой зоне. Среди погибших - ребенок и известная артистка Елена Когут.

Всего погибли 34 человека, еще 117 - ранены, в том числе девочка 2025 года рождения, сообщил президент Владимир Зеленский. Одна ракета попала в университет, другая - в центр города.

Кроме этого, в Генштабе ВСУ заявили, что Россия получит неотвратимое возмездие за это преступление. Военные назвали удар по городу в день Вербного воскресенья очередным преступлением против человечности.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сумы Сумская область ракетный удар Ракетная атака на Украину
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Сумах 13-летний школьник с ранением спас пассажиров из горящего автобуса

В Сумах 13-летний школьник с ранением спас пассажиров из горящего автобуса

23:47Война
В Одессе гремят взрывы: есть раненые, "прилеты" и пожары после удара дронов РФ

В Одессе гремят взрывы: есть раненые, "прилеты" и пожары после удара дронов РФ

23:12Украина
Скандал вокруг главы ОВА Артюха: почему его обвиняют в ударе по центру Сум

Скандал вокруг главы ОВА Артюха: почему его обвиняют в ударе по центру Сум

22:39Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Магнитная буря "трусит" страну: как долго продлится геомагнитный шторм

Магнитная буря "трусит" страну: как долго продлится геомагнитный шторм

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 апреля: Овнам - препятствия, Ракам - поддержка

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 апреля: Овнам - препятствия, Ракам - поддержка

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 14 апреля: Ракам - приятные моменты, Стрельцам - подарок

Гороскоп на завтра 14 апреля: Ракам - приятные моменты, Стрельцам - подарок

Китайский гороскоп на завтра 14 апреля: Лошадям - унижение, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 14 апреля: Лошадям - унижение, Петухам - обиды

Последние новости

00:06

44-года разницы и общий ребенок: Мик Джаггер обручился с балериной

13 апреля, воскресенье
23:47

В Сумах 13-летний школьник с ранением спас пассажиров из горящего автобусаФото

23:14

Тимур Мирошниченко прокомментировал возвращение РФ на Евровидение

23:12

В Одессе гремят взрывы: есть раненые, "прилеты" и пожары после удара дронов РФ

22:39

Скандал вокруг главы ОВА Артюха: почему его обвиняют в ударе по центру СумФотоВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

21:55

"Говорил, что не надо": Виктор Павлик открыто высказался про пластику жены

21:54

Совершил последний рейс: в Сумах вместе с пассажирами погиб водитель Николай ЛеонФото

21:50

Удар РФ по Сумам: Семенихин набросился с обвинениями в трагедии на главу ОВА

20:55

Ввод иностранного контингента в Украину: в Эстонии раскрыли число стран коалиции

Реклама
20:46

"Девочка 2025 года рождения ранена": Зеленский сделал заявление об ударе по СумамФото

20:29

Удар по Сумах: почему не смогли сбить ракетымнение

20:10

Полная противоположность украинскому: что на самом деле означают цвета флага РФВидео

19:55

"Возмездие неотвратимо": в Генштабе готовят жесткий ответ РФ за удар по Сумам

19:30

Трагедия в Сумах, реакция мира и заявления Трампа: главные новости Украины (дайджест)

19:28

"Наши сердца разбиты": в Сумах российская ракета унесла жизни всей семьи МартыненкоФото

18:40

10 пенсий на руки: часть украинцев может получить щедрую выплату

18:32

"Заставляют ВСУ отступать": в WSJ раскрыли новую тактику продвижения РФ

18:28

Такой рецепт ищут все: нежнейший ленивый паштет, которую разметут за 1 секунду

17:29

"РФ переходит границы": у Трампа отреагировали на российский удар по Сумам

17:22

Целью были люди: в ГВА раскрыли новые подробности смертоносного удара по СумамФото

Реклама
17:19

"Была гордостью Украины": в результате удара РФ по Сумам погибла артистка Елена Когут

17:12

"Как это возможно?": Галкин осудил РФ за ракетный удар по СумамФото

16:52

Быстрый и легкий салат на Пасху 2025: рецепт, который сразит всех

16:45

14 апреля начинается Страстная неделя: что можно и нельзя делать

16:31

Штурмовиков РФ "покрошили" вместе с техникой: на Харьковщине отражена атака врагаВидео

16:24

Украина и РФ проведут важные переговоры: СМИ узнали, где и когда пройдет встреча

16:16

Трагедия в Сумах: украинские звезды отреагировали на ракетную атаку по центру городаФото

15:40

Кто придумал название Львова и как город назывался сначала - малоизвестный фактВидео

15:35

Где спрятался кот: надо иметь "зрение орла", чтобы найти его за 7 секунд

15:31

"РФ руководят убийцы": в ЕС жестко отреагировали на российский удар по Сумам

15:21

США и Китай близки к полному краху экономик: в WP предупредили об опасности

14:24

Бизнесмен, звезда шоу и актер клипа Slavia: певица раскрыла, кто отец ее ребенка

14:23

Среди погибших дети: Зеленский рассказал новые детали удара по СумамФото

14:13

ВСУ показали лазерный комплекс Тризуб: будет сбивать дроны, ракеты и самолетыВидео

14:05

Россия ударила по детскому саду в Харькове: что известно о последствиях атакиВидео

13:50

Заморозки ударили по ценам: какие продукты вскоре могут подорожать в Украине

13:35

Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля

13:25

"Троллейбус смерти": количество жертв удара РФ по Сумам быстро растет, новые деталиФото

13:22

"Понимаю Надю": Кацурин вышел на сцену с Дорофеевой и сделал громкое заявление

13:16

У Зеленского сделали заявление о ситуации на фронте и раскрыли планы Путина

Реклама
13:06

Оккупанты прорываются на Запорожье: военный назвал направления ударов

12:56

"Самая страшная потеря": названа новая версия гибели пилота украинского F-16

12:24

В какие дни перед Пасхой нужно убирать на кладбище: ответ епископа

12:21

Китайский гороскоп на завтра 14 апреля: Лошадям - унижение, Петухам - обиды

11:49

"Десятки погибших и раненых": Зеленский назвал новые детали удара по Сумам

11:33

Россияне меняют тактики запуска Шахедов по Украине - ISW

10:34

Войска РФ ракетами ударили по Сумам: десятки погибших и раненых, подробностиФотоВидео

10:32

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 апреля: Овнам - препятствия, Ракам - поддержка

10:25

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля

10:22

"Хотят уничтожить": какие места в Украине будут бомбить РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять