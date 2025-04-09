Есть ли повод для паники: заявление Генштаба ВСУ о наступлении на Сумы и Харьков

Российские оккупанты увеличили интенсивность атак еще неделю назад.

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Что известно о наступлении РФ на Сумы и Харьков / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", facebook.com/serhiynaiev

В Украине нет поводов для страха и истерик на фоне "наступления на Сумы и Харьков". Ситуация на северном участке фронта не изменилась. Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой на своей странице в Facebook.

"Если не прибегать к манипуляциям и почитать первоисточник - интервью главкома Сырского "Левому берегу", то даже без дополнительных знаний очевидно, что о принципиальных изменениях на фронте речь не идет. А об интенсивных боевых действиях на фронте ежедневно и каждый вечер говорят и Генштаб, и президент", - написал Лиховий.

Он акцентировал на том, что количество наступательных операций врага возросло еще неделю назад. При этом произошло это на всех основных направлениях, не только на границе с Сумской и Харьковской областями.

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"Совместные учения в Беларуси запланированы только на осень, "этот фактор мы обязательно должны учитывать". Противник за прошедшие несколько недель действительно успел усилить давление на Харьковском и Курском направлениях, в частности в приграничье Сумщины. Фактически, это часть тех наступательных действий, которые россияне начали еще в мае 2024 года. При этом ситуация остается стабильной. Вооруженные силы Украины продолжают вести оборонительную операцию, а на некоторых участках (например, на границе с Белгородской областью РФ, и не только на границе) - прибегают к мерам активной обороны и имеют успех", - добавил он.

Лиховий также добавил, что планы врага не являются новыми для Украины. Активизация противника на севере Сумщины и Харьковщины - "констатация факта, но не повод для разгона хайпожерских заголовков".

"Они уже скоро полгода не способны взять Покровск, Мирноград, полностью захватить Торецк и Часов Яр. Что уж говорить о Сумах и Харькове, где у нас выставлена эшелонированная оборона, подготовлены фортификации, принимаются другие меры для противодействия оккупантам", - добавил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что оккупационная армия страны-агрессора РФ фактически начала наступление на Сумскую и Харьковскую области.

Ранее стало известно, что о наступлении непосредственно на Сумы и Харьков сейчас рано говорить. Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Накануне сообщалось, что подразделениям Сил обороны Украины удалось восстановить ранее утраченные позиции в Донецкой области. По данным аналитиков DeepState украинским защитникам удалось восстановить позиции возле Котлиного.

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