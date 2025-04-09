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Китайские солдаты воюют в Украине: реакция мира и кого на самом деле взяли в плен

Юрий Берендий
9 апреля 2025, 16:30
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ВСУ взяли в плен граждан Китая, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России непосредственно в Украине, что является "тревожным" сигналом.
Китайские солдаты воюют в Украине: реакция мира и кого на самом деле взяли в плен
Китайские военные появились в Украине - какова их цель и как реагирует мир / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Когда и как украинские военные взяли в плен граждан Китая
  • Как реагирует США, Китай и Россия на китайских военных в Украине
  • Как китайские граждане могли оказаться в рядах армии РФ и каковы их мотивы

Недавно в ходе боевых действий на востоке Украины украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне российских сил в Донецкой области.

Главред собрал главное, что стоит знать об участии китайских граждан в войне против Украины.

видео дня

Когда и как украинские военные взяли в плен граждан Китая

8 апреля 2025 года президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины захватили в плен двух граждан Китая, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил. Я поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать", - подчеркнул президент.

Он добавил, что этих лиц задержали на территории Донецкой области, и сейчас они находятся под контролем Службы безопасности Украины.

Смотрите видео на котором показано пленного гражданина Китая, который воевал в составе армии России:

Китайские солдаты воюют в Украине: реакция мира и кого на самом деле взяли в плен
Фото: скриншот

По его словам, это свидетельствует о том, что Путин не планирует прекращать войну, а наоборот - пытается расширить масштабы боевых действий. Президент подчеркнул необходимость решительной реакции со стороны США, стран Европы и всего цивилизованного мира, который стремится к миру.

Во время совместного брифинга с премьер-министром Бельгии президент Владимир Зеленский рассказал новые подробности о захвате в плен китайских военных в Донецкой области.

По его словам, подразделения Сил обороны Украины вступили в бой вблизи Тарасовки и Белогоровки с шестью военнослужащими из Китая, двое из которых были взяты в плен.

"Соответственно, есть документы, есть их паспорта, есть даже кредитные карты. Это граждане Китая. Я думаю, что это - очень важный элемент и Соединенным Штатам надо больше обратить внимание тому, что происходит", - сказал глава государства.

Китайские солдаты воюют в Украине: реакция мира и кого на самом деле взяли в плен
Владимир Зеленский / Фото: скриншот из видео

Зеленский акцентировал внимание на важной разнице между участием в войне северокорейских и китайских военных. Он подчеркнул, что если солдаты КНДР действовали на территории России, в частности в Курской области, то китайцы уже воюют непосредственно на украинской земле.

Президент подчеркнул, что это очередной пример международной военной поддержки российской агрессии, ведь после Ирана и Северной Кореи, китайское присутствие фиксируется уже внутри Украины. По его мнению, эта ситуация требует срочного обсуждения с международными партнерами.

"Мы - сильная страна, но мы не можем воевать одновременно со многими странами. Очень рассчитываем, что после этой ситуации американцы будут говорить больше с украинцами, а потом с "русскими", - добавил президент.

Зеленский также выразил ожидание, что Китай предоставит официальную реакцию, и сообщил, что дал соответствующие поручения министру иностранных дел Андрею Сибизи и министру обороны Рустему Умерову установить контакт с китайской стороной для выяснения обстоятельств.

Посла Китая "вызвали на ковер" в МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Китая для предоставления разъяснений относительно участия граждан КНР в боевых действиях на стороне России. В Киеве решительно осудили этот факт и требуют официальных объяснений от Пекина. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в своей заметке в соцсети X.

"Мы решительно осуждаем привлечение Россией граждан Китая к ее агрессивной войне против Украины, а также их участие в боевых действиях против украинских войск. Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в МИД, чтобы осудить этот факт и потребовать объяснений", - говорится в сообщении.

Китайские солдаты воюют в Украине: реакция мира и кого на самом деле взяли в плен
Андрей Сибига / Фото: Главред

Сибига подчеркнул, что участие китайских граждан в вооруженных силах государства-агрессора подрывает доверие к Пекину как к ответственному члену Совета Безопасности ООН и ставит под сомнение официально задекларированную мирную позицию Китая.

Какая бригада взяла в плен граждан Китая

Бойцы 1-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады недавно взяли в плен гражданина Китайской Народной Республики. Об этом сообщили на официальной странице подразделения в Facebook.

"Он (гражданин Китая - ред.) находился на вражеской стороне - в зоне боевых действий, с оружием в руках, в составе подразделения российских оккупационных войск. Сейчас с пленным проводятся все необходимые процессуальные действия украинскими правоохранительными органами", - говорится в заметке.

Кого на самом деле взяли в плен украинские военные

Как отметил командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов, позывной "Осман", китайские военные, которые воюют на стороне России, хорошо владеют русским языком и демонстрируют высокую подготовку в бою.

"Китайцев взяли в плен. В Интернете один за другим паблики публикуют смешного китайца, который на самом деле далеко не лох", - отметил он.

По его словам, эти военные прибыли не для того, чтобы полностью заменить россиян на передовой, а с целью обучения. Они имеют прикрытие в виде специально подготовленных легенд, что еще раз подтверждает их организованность и уровень подготовки.

Реакция Пекина

Китайское правительство сейчас уточняет с Украиной информацию о гражданах КНР, захваченных в плен украинскими военными в Донецкой области во время боевых действий на стороне российских оккупационных войск. Об этом заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга, передает Укринформ.

"Китай уточняет информацию (о пленных своих граждан - ред.) с украинской стороной. Позвольте мне подчеркнуть - правительство Китая всегда просит своих граждан держаться подальше от зон вооруженных конфликтов, избегать любых форм участия в вооруженных конфликтах и избегать участия в военных операциях любой стороны", - сказал Линь

В то же время дипломат не смог дать четкого ответа на вопрос о наличии контактов между Киевом и Пекином по этому поводу, отметив, что не владеет соответствующей информацией.

Китай инфографика
Какова позиция Китая по войне России против Украины / Инфографика: Главред

Комментируя заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который подчеркнул, что участие китайских граждан в войне на стороне России ставит под сомнение нейтральную позицию Китая и подрывает его авторитет как постоянного члена Совета Безопасности ООН, Линь Цзянь ответил, что Пекин придерживается объективной и беспристрастной позиции в вопросе "украинского кризиса".

"Такие претензии не имеют оснований. На самом деле позиция Китая по украинскому кризису (так в КНР называют российскую агрессию против Украины - ред.) является очень четкой и широко признана международным сообществом. Украинской стороне необходимо правильно оценить усилия и конструктивную роль Китая, направленную на политическое урегулирование кризиса", - сказал Линь.

Реакция США

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс прокомментировала информацию об участии китайских граждан в войне против Украины, отметив растущую роль Китая в поддержке российской агрессии. Выступая на пресс-конференции 8 апреля, она заявила, что новости о захвате в плен двух граждан КНР, которые воевали на стороне России, являются "тревожными".

"Китай является главным спонсором России в войне в Украине. Китай поставляет почти 80% товаров двойного назначения, необходимых России для ведения войны. 80% поступает из Китая", - добавила она.

Брюс также процитировала президента США Дональда Трампа, который предостерег, что дальнейшее взаимодействие между Россией и Китаем - двумя ядерными державами - только усилит глобальную нестабильность и поставит под угрозу безопасность, стабильность и благосостояние США и других стран.

"Я думаю, что это еще мягко сказано", - отметила Брюс.

Реакция Кремля

В Кремле отказались комментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о пленных китайцах, которые воевали в составе российских войск на территории Украины.

Китайские солдаты воюют в Украине: реакция мира и кого на самом деле взяли в плен
Дмитрий Песков / Фото: скриншот из видео

"Я никак не могу прокомментировать эту информацию", - сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 9 апреля.

Как китайские граждане могли оказаться в рядах армии РФ

Между тем американский Институт изучения войны сообщил, что различные российские структуры активно вербуют в армию уязвимых трудовых мигрантов как в России, так и за ее пределами. Например, в 2024 году власти Индии обнаружили сеть торговли людьми, организованную через фиктивные предложения работы, которая заставляла индийских граждан подписывать контракты с Минобороны РФ для участия в войне против Украины.

"В октябре 2024 года власти Индии и России объединили усилия для репатриации индийских граждан, которые недобровольно присоединились к российской армии, а Китайская Народная Республика (КНР) может продемонстрировать непричастность своего правительства к участию своих граждан в этой войне, сделав подобные шаги в будущем", - говорится в отчете аналитиков.

Отдел коммуникаций ОТГ "Луганск" в комментарии УП сообщил, что гражданин Китая, захваченный в плен во время боев вблизи Белогоровки, рассказал, что присоединился к российской армии через посредника в КНР, заплатив за это 300 тысяч рублей.

По словам пленного, он присоединился к группе граждан КНР, которые проходили базовую подготовку на оккупированной Луганщине. Основной мотивацией для вступления в армию стало стремление получить российское гражданство. Некоторые из его товарищей имели проблемы с законом на родине.

Сейчас задержанный сотрудничает со следствием, его личность и гражданство официально подтверждено. Он также сообщил, что его семья была в курсе его планов, хотя официально выехал из страны как турист.

"Из-за языкового барьера он не в полной мере ориентировался в обстановке во время штурмовых действий. В ходе боя группа понесла потери и, не имея возможности продолжать сопротивление, решила сдаться", - говорится в сообщении.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также обратил внимание на противоречие между публичными призывами Китая к миру и фактическим участием китайских наемников в боевых действиях на стороне России в Европе. По его словам, такая ситуация требует международной реакции - подобно тому, как в свое время отреагировала Индия на вербовку своих граждан.

"Китайские военные находятся на суверенной территории Украины в составе российских оккупационных войск, а Китай публично поддерживает территориальную целостность нашего государства", - резюмировал он.

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