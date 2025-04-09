Трамп может договорится с Путиным: появился тревожный прогноз

Дональд Трамп, как и Владимир Путин, делает ставку на будущий хаос и крах цивилизации.

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Отношения между США и РФ меняются / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Важное из заявлений Розумного:

Основным следствием действий Трампа будет изоляция США

Трамп и Путин делают ставку на будущий хаос

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал изменение отношений США и РФ после прихода к власти Дональда Трампа.

"Россия и другие страны не были включены в перечень тех, против кого введены пошлины, потому что они в голове Трампа и его команды просто "лежат в другой корзине". В отношении России, так сказать, у США другая политика – политика договоренностей с Путиным. Возможно, у Трампа какие-то свои планы на "ось зла", которая теперь для него является "осью добра", потому что созвучна в определенных ценностных ориентациях", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

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Эксперт говорит – больше похоже на то, что путинская Россия и ее сателлиты выделены Трампом в какой-то "отдельный сегмент действительности", с которым он имеет другой алгоритм работы.

"Поэтому основным следствием действий Трампа будет изоляция США. Куда он заведет Штаты подобной политикой, выиграют ли США от этого или наоборот – будет зависеть от общего контекста", - считает он.

Собеседник говорит, что Трамп интуитивно или с расчетом подошел к этой ситуации.

"Но он, как и Путин, кстати, сделали ставку на будущий хаос – будущий крах цивилизации, то есть распад или деструкцию базовых элементов миропорядка, например, международного права, международных финансов, международных торговых связей. Во многом Трамп и Путин сами провоцируют этот хаос. В такой ситуации тот, кто раньше закроется и создаст себе спасательную лодку, может выиграть. В таком случае самоизоляция Америки сыграет на пользу", - не исключает он.

Аналитик также отметил, что международная система сбалансируется, но уже приспосабливаясь к новой роли США.

"И в этом случае трудно сказать, в чем Америка выиграет, в чем проиграет, но ее влияние будет гораздо меньшим – она превратится в одного из многих субъектов миропорядка, но далеко не доминирующего. Третий, наиболее вероятный, сценарий заключается в том, что до глобальных трансформаций дело сразу не дойдет, это будет длительный процесс. А в межвременье Америка столкнется с большим внутренним кризисом, который многое изменит и от которого многое будет в дальнейшем зависеть. То есть прогноз на ближайшую перспективу заключается в том, что будет внутренний американский кризис, который покажет место США в мировом порядке", - добавил Розумный.

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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