У Путина не настроены на мир с Украиной и готовятся к столкновению с НАТО – ISW

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что Россия своими действиями демонстрирует стремление к эскалации, а не миру.

"Россия продолжает наращивать свой военный потенциал, что указывает на то, что Кремль не заинтересован в переговорах или длительном мире с Украиной", - указали аналитики.

Как отмечают эксперты, Россия формирует новые военные дивизии, занимается строительством новых оборонно-промышленных баз, а также намерена увеличить численность военного персонала в стране.

Кроме того, Кремль укрепляет сотрудничество с Северной Кореей, и это также указывает на стремление России к эскалации.

Согласно оценкам Института изучения войны, Россия создает условия для подготовки к возможному будущем конфликту с НАТО. Российские представители уже не раз говорили о вероятности подобного развития событий.

В то же время военное командование РФ может устроить частичную переброску боевых сил с Кураховского направления в сторону Торецка, считают аналитики. Такой шаг вероятен при стремлении оккупантов вести наступательные действия на Константиновку весной или летом текущего года.

Как сообщал Главред, после призывов президента США Дональда Трампа в Кремле заявили о готовности к переговорам с Украиной. Москва, мол, готова говорить и с Зеленским, которого российская сторона считает якобы нелегитимным президентом.

Путин готовится не к переговорам или миру, а к продолжению войны, отметил президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, Кремль намерен увеличить свою армию еще на 100 тысяч солдат, а Европе следует укреплять оборону.

У Путина "стремятся" к дальнейшей оккупации Украины, считают аналитики ISW. Кремль не признает легитимности украинского государства и правительства.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.