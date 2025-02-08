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Путин готовится к продолжению войны: Зеленский сделал важное заявление

Ангелина Подвысоцкая
8 февраля 2025, 19:16
283
РФ наращивает военное производство и увеличивает армию.
Владимир Зеленский, Путин
Путин готовится к продолжению войны / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Главное из обращения Зеленского:

  • Путин готовится к продолжению войны
  • РФ наращивает военное производство
  • РФ хочет увеличить армию на 100 тысяч солдат

РФ готовится к продолжению войны и создают новые дивизии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Украинская разведка подтверждает, что РФ развивает новые военные производства. Также враг будет расширять сотрудничество с Северной Кореей.

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"К сожалению, современные технологии - технологии войны Москва распространяет еще в тот регион, в частности беспилотные технологии. И это означает простую вещь: Путин готовится вовсе не к переговорам, не к наступлению мира, а к продолжению войны, и не только против нас, против Украины", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Путин хочет увеличить свою армию еще на 100 тысяч солдат. Президент акцентирует на том, что странам Европы придется укреплять оборону.

Смотрите видеообращение Владимира Зеленского:

Владимир Зеленский
Путин готовится к продолжению войны / фото: скриншот

Переговоры и завершение войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским уже на следующей неделе в Вашингтоне. Кроме того, он допустил возможность переговоров с Владимиром Путиным, отметив, что ранее имел с ним "хорошие отношения".

Зеленский стремится встретиться с Трампом до его переговоров с Путиным, чтобы избежать диалога об Украине без ее участия. Он подчеркнул, что главным вопросом обсуждения с американским лидером должны стать гарантии безопасности.

Тем временем в Москве подтверждают предстоящую встречу Трампа и Путина. Председатель комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что такие переговоры могут состояться в ближайшее время, а их подготовка уже находится "на продвинутой стадии".

В то же время Вашингтон рассматривает возможность усиления санкционного давления на Москву. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что действующие санкции США влияют на экономику РФ только на 3 балла из 10 возможных, а потому могут быть существенно усилены, чтобы заставить Кремль прекратить войну против Украины.

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