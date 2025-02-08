Почему РФ хочет забрать Донетчину и Запорожье: Зеленский назвал главную причину

Зеленский назвал очень важный индустриальный регион Украины.

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Зеленский рассказал о полезных ископаемых / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

Главное из заявления президента:

Сейчас самый большой объем титана в Европе - в Украине

На Днепропетровщине есть большой железно-рудный бассейн

В Донецкой и Луганской областях россияне захватили "угольное сердце Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский показал карту полезных ископаемых страны и объяснил, почему стране-агрессору России нужны украинские территории. Об этом президент сказал в интервью Reuters.

По его словам, понятно, почему оккупационные войска 2022-го наступали в частности с территории Беларуси на Киевскую и Житомирскую области.

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"Сегодня самый большой объем титана в Европе у нас. Мы видим это и Днепровский регион, и оккупированные части Донецкой области. Частично они это (залежи полезных ископаемых - ред.) взяли. Почему они говорят, что хотят забрать Запорожскую область...", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что на Днепропетровщине есть большой железно-рудный бассейн. Кроме того, в Украине большое количество урана.

"Это весь очень важный индустриальный регион. Все - это миллиарды, триллионы денег. Почему мы говорим США: Заводите бизнес. Давайте заниматься добычей, переработкой. Давайте зарабатывать деньги вместе. Мы будем счастливы зарабатывать с теми, кто нас защищает", - говорит президент.

Он подчеркнул, что на временно оккупированной части Запорожской области оккупантам удалось захватить АЭС, что в Энергодаре. Кроме того, в Донецкой и Луганской областях россияне захватили "угольное сердце Украины".

Зеленский о полезных ископаемых - видео:

Полезные ископаемые в Украине / Инфографика: Главред

Полезные ископаемые в Украине - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заинтересован в использование природных ресурсов Украины, которая является "самой богатой страной Европы".

Также известно, что Дональд Трамп ищет способы обменять редкоземельные металлы Украины на помощь Киеву от Вашингтона.

В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что США могут разрабатывать месторождения полезных ископаемых на украинской территории, но только совместно с Украиной.

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