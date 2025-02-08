Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Почему РФ хочет забрать Донетчину и Запорожье: Зеленский назвал главную причину

Мария Николишин
8 февраля 2025, 15:04
1115
Зеленский назвал очень важный индустриальный регион Украины.
Почему РФ хочет забрать Донетчину и Запорожье: Зеленский назвал главную причину
Зеленский рассказал о полезных ископаемых / коллаж: Главред, фото: Офис президента, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, kremlin.ru

Главное из заявления президента:

  • Сейчас самый большой объем титана в Европе - в Украине
  • На Днепропетровщине есть большой железно-рудный бассейн
  • В Донецкой и Луганской областях россияне захватили "угольное сердце Украины"

Президент Украины Владимир Зеленский показал карту полезных ископаемых страны и объяснил, почему стране-агрессору России нужны украинские территории. Об этом президент сказал в интервью Reuters.

По его словам, понятно, почему оккупационные войска 2022-го наступали в частности с территории Беларуси на Киевскую и Житомирскую области.

видео дня

"Сегодня самый большой объем титана в Европе у нас. Мы видим это и Днепровский регион, и оккупированные части Донецкой области. Частично они это (залежи полезных ископаемых - ред.) взяли. Почему они говорят, что хотят забрать Запорожскую область...", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что на Днепропетровщине есть большой железно-рудный бассейн. Кроме того, в Украине большое количество урана.

"Это весь очень важный индустриальный регион. Все - это миллиарды, триллионы денег. Почему мы говорим США: Заводите бизнес. Давайте заниматься добычей, переработкой. Давайте зарабатывать деньги вместе. Мы будем счастливы зарабатывать с теми, кто нас защищает", - говорит президент.

Он подчеркнул, что на временно оккупированной части Запорожской области оккупантам удалось захватить АЭС, что в Энергодаре. Кроме того, в Донецкой и Луганской областях россияне захватили "угольное сердце Украины".

Зеленский о полезных ископаемых - видео:

Почему РФ хочет забрать Донетчину и Запорожье: Зеленский назвал главную причину
Почему РФ хочет забрать Донетчину и Запорожье: Зеленский назвал главную причину
Полезные ископаемые в Украине / Инфографика: Главред

Полезные ископаемые в Украине - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заинтересован в использование природных ресурсов Украины, которая является "самой богатой страной Европы".

Также известно, что Дональд Трамп ищет способы обменять редкоземельные металлы Украины на помощь Киеву от Вашингтона.

В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что США могут разрабатывать месторождения полезных ископаемых на украинской территории, но только совместно с Украиной.

Читайте также:

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Впервые за долгое время: украинские воины уничтожили российский Су-25

Впервые за долгое время: украинские воины уничтожили российский Су-25

16:26Украина
Захват Торецка будет способствовать дальнейшему продвижению войск РФ - WP

Захват Торецка будет способствовать дальнейшему продвижению войск РФ - WP

16:10Украина
Почему РФ хочет забрать Донетчину и Запорожье: Зеленский назвал главную причину

Почему РФ хочет забрать Донетчину и Запорожье: Зеленский назвал главную причину

15:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Конец истории": Туск объявил депортацию иностранцев из Польши и упомянул украинцев

"Конец истории": Туск объявил депортацию иностранцев из Польши и упомянул украинцев

"Горбатая, пьяная, едва стоит": в сети высмеяли старческое выступление Волочковой

"Горбатая, пьяная, едва стоит": в сети высмеяли старческое выступление Волочковой

С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампиров

С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампиров

Где 5 отличий между грибными домиками: не каждый сможет их отыскать за 15 секунд

Где 5 отличий между грибными домиками: не каждый сможет их отыскать за 15 секунд

Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском: лишь единицы дадут правильный ответ

Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском: лишь единицы дадут правильный ответ

Последние новости

16:10

Захват Торецка будет способствовать дальнейшему продвижению войск РФ - WP

16:02

Как правильно развернуться на дороге: тест ПДД, который решат не все водители

15:48

Подозрение на менингит: 4-месячная дочь скандальной Вербы угодила в больницу

15:43

Сумма наказания до 34 000 гривен: в Украине вводят новые штрафы для водителей

15:35

Где 4 оленя: только люди с "орлиным зрением" смогут их увидеть за 10 секунд

Запад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - ПономаревЗапад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - Пономарев
15:25

"Если не НАТО, то ядерное оружие": как Зеленский повышает ставки в переговорах

15:07

Навсегда восемнадцать: астрологи назвали ТОП-3 знака, которые никогда не стареют

15:04

Почему РФ хочет забрать Донетчину и Запорожье: Зеленский назвал главную причинуВидео

14:38

Будет свежим в течение месяцев: как хранить имбирь

Реклама
14:14

Морозы усилятся: где в Украине ударит -14 градусов

14:11

"Погибло много офицеров": Зеленский рассказал о мощном ударе ВСУ на Курщине

14:03

Нацотбор на Евровидение-2025: онлайн-трансляция шоу

13:56

15 миллионов долларов стали металлоломом: ВСУ уничтожили очень редкую систему РФ

13:52

Компромат и шантаж: украинский певец удивил подробностями своего романаВидео

13:39

Как вырастить фисташку из ореха и получить урожайВидео

13:19

Штурм провалился: украинские бойцы разгромили колонну "элитных" войск РФ

12:59

Историческое событие: страны Балтии отсоединились от энергосистемы РФ и Беларуси

12:35

СБУ успешно противодействует россиянам, которые делают смертников из завербованной молодежи, - эксперт

12:31

Там есть "жирные" цели: в ЦПД рассказали о налете БПЛА на важные объекты в РФ

12:25

Обхитрили "паузой": Forbes подтвердило, что ВСУ зашли в новые населенные пункты

Реклама
11:53

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Петухам - конфликты, Собакам - проблемы

11:43

Резкий скачок цен уже в феврале: в Украине могут подорожать популярные крупы

11:36

Что нужно сажать на рассаду в феврале: список овощей и цветовВидео

11:10

Путин готовит наступательную операцию на весь 2025 год: что известно о целях РФ

11:01

Массированная атака по Украине: РФ запустила 139 дронов, есть повреждения в 4 областяхФото

10:50

Бывшая Тищенко в стильном луке повалялась в снегу на дорогом курорте

10:43

Идеальная бюджетная закуска, которую разметут за 1 секунду: рецепт просто фантастика

10:38

Заставили врага отступать: аналитики подтвердили успех ВСУ в Курской области

10:30

Как правильно держать бокал с шампанским, вином или коньяком: правила этикетаВидео

10:10

"Киев не вернет оккупированные территории": Шольц "наехал" на Трампа из-за его корыстолюбия

09:28

Так РФ не атаковали давно: выбиты окна, разрушены крыши, объявлена ​​эвакуация

09:01

"Путин готовит россиян к экономическим трудностям": в ISW сказали, что он вынужден скрывать

08:10

Почему Орешник не приведет к капитуляции Украины?мнение

07:52

Российский дрон попал в дом в Сумах, вспыхнул пожар: деталиФото

07:10

Чем отличаются 2 девочки: только люди с умом детектива угадают за 10 секунд

06:10

Остапа понесло: как бредовые идеи Трампа воспринимают в миремнение

05:57

Гороскоп на завтра 9 февраля: Львам - счастливый день, Стрельцам - отдых

05:00

Какой сегодня праздник 8 февраля 2025 года: почему в этот день нельзя лечить зубы

04:48

Подушка станет белоснежной за 10 минут без стирки: понадобится одно домашнее средство

04:35

Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском: лишь единицы дадут правильный ответВидео

Реклама
04:10

С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампировВидео

04:00

"Оставила престижную работу и ушла": Зибров сделал признание о жене Марине

03:31

Женская хитрость: зачем в СССР на ночь клали колготки в морозильную камеру

03:00

Почему в Германии нельзя ездить на авто с полупустым баком: ответ удивит

02:00

Что положить к луку, чтобы он не испортился: малоизвестный лайфхак

01:32

Созданы друг для друга: 4 самых удачных брака по знакам Зодиака

00:27

Доллар подорожает уже в ближайшие дни: каким будет новый курс

00:04

"Путин не хочет переговоров": глава МИД Британии сказал, сколько продлится война

07 февраля, пятница
23:07

"Сделаем все необходимое": Зеленский хочет встретиться с Трампом быстрее Путина

22:51

Полезные ископаемые для Трампа: Зеленский расставил все точки над "і"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять