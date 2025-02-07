Где будут проходить переговоры об окончании войны: в МИД 'раскрыли карты'

Ключевой подход к переговорам - ничего об Украине без Украины.

https://glavred.info/ukraine/gde-budut-prohodit-peregovory-ob-okonchanii-voyny-v-mid-raskryli-karty-10637660.html Ссылка скопирована

Переговоры о завершении войны / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления спикера МИД:

Пока рано говорить о месте проведения мирных переговоров

Сначала нужно дождаться украинско-американских контактов

На переговорах о прекращении войны важно, чтобы Украина, США и Европа выступали совместно

Сейчас рано говорить о месте проведения переговоров по завершению войны. Об этом на брифинге сказал спикер МИД Георгий Тихий, передает УНИАН.

Так, у него спросили, ведутся ли сейчас разговоры о том, на каких площадках и в каких странах могут состояться переговоры о прекращении войны.

видео дня

"Очень рано об этом говорить. Давайте дождемся украинско-американских контактов, на которых будет больше ясности по этому вопросу. Не находятся сейчас в работе - такие конкретные переговоры с перечнем стран", - подчеркнул он.

По его словам, сейчас встречи проходят в разных форматах. В частности, 12 февраля в Париже состоится министерская встреча с участием министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. На этой встрече будут говорить "о параметрах мира". 14-16 февраля будут контакты на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Там будут обсуждаться все эти вопросы. Украина будет выражать свою позицию и слышать партнеров. И будем искать какие-то пути, как двигаться вперед. Но какой-то такой формат каких-то переговоров - такого сейчас нет", - добавил Тихий.

Он также отметил, что на потенциальных переговорах о прекращении войны важно, чтобы Украина, США и Европа выступали совместно.

"Ничего об Украине без Украины, и ничего о Европе без Европы. Это ключевые подходы Украины, что касается потенциальных любых переговоров", - подытожил спикер МИД.

Переговоры об окончании войны - что известно

Напомним, как сообщал Главред, военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заявил, что возможные переговоры Украины и агрессора России могут закончиться в конце 2025 года. К тому моменту позиции на фронте будут уже другими. Сейчас россияне медленно, но продвигаются, поэтому будут выдвигать максимальные требования в виде сохранения контроля над оккупированными территориями.

В то же время, представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной по войне, в частности с президентом Владимиром Зеленским.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет конструктивные разговоры и с Украиной, и с Россией, и выразил надежду, что скоро война между двумя странами закончится.

Читайте также:

Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред