Орбана или Фицо: заставит ли Путин "свиту" в Европе поддержать РФ на переговорах

Возможно создание контактной группы из влиятельных европейских государств.

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Может ли Орбан и Фицо помочь РФ в переговорах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, сайт Кремля, скрин с пресс-конференции Орабана и Фицо

Что сказал Фесенко:

Обсуждаются разные варианты участия европейцев в переговорах

Украина не допустит участия Орбана и Фицо на стороне РФ

Сейчас наиболее вероятный формат переговоров - три стороны: Украина, Россия и США как модератор. Однако формат может быть расширен. Глава Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко прокомментировал, может ли Путин в настаивать на участии Орбана или кого-то подобного, для "баланса" и поддержки России.

По его мнению, это не является реальным, ведь участие любого в переговорах должно быть согласовано и Россией, и Украиной. А, если одна из сторон блокирует участие какой-то страны, то это невозможно.

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"Если в переговорах будет участвовать Европейский Союз, то Венгрия уже является его частью, поэтому нет смысла отдельно привлекать Орбана. Однако сейчас обсуждаются различные варианты участия европейцев в переговорах. Первый - участие представителей Европейского Союза. Хотя в Европе есть Великобритания, которая не является членом ЕС и может быть одним из субъектов создания миротворческого корпуса. Может быть и НАТО. Однако, поскольку США также являются частью НАТО, здесь тоже есть определенные нюансы", - отмечает политолог в интервью Главреду.

Также вероятным вариантом, по словам Фесенко, является участие Польши, которая председательствует в Европейском Союзе с 1 января по 1 июля, поляки заинтересованы в такой роли.

"Как вариант возможно создание контактной группы из влиятельных европейских государств, которые либо присылают совместную делегацию, либо поручают кому-то представлять их на переговорах. Но никакого решения относительно того, кто от Европы будет участвовать в переговорах, на данный момент нет", - заявил эксперт.

Однако, самое главное, по словам Фесенко, что Украина точно не согласится, чтобы в переговорах участвовали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, потому что они на стороне РФ.

Роберт Фицо / Инфографика- Главред

Переговоры РФ и Украины - какие прогнозы дает Фесенко

Как ранее сообщал Главред, Владимир Фесенко высказал мнение, что во время переговоров Путин будет требовать разоружения Украины. В свою очередь, Украина будет настаивать на уменьшении ракетных арсеналов РФ.

Кроме этого, по мнению эксперта, РФ может согласиться на миротворцев из НАТО. Ими могут стать силы из относительно нейтральных стран, среди которых Индия и Китай - обе страны являются членами BRICS.

Также Фесенко назвал способ заставить РФ соблюдать режим прекращения огня. Существует интересный и надежный механизм контроля за линией соприкосновения и демилитаризованными зонами.

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Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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