Путин потребует разоружения Украины: пойдет ли на такой шаг Киев ради мира

Россия хочет ослабить Украину, убежден эксперт.

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Россияне снова заговорили о "демилитаризации" Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube обращение Путина, 4-я ОТБр

Ключевое из заявлений Фесенко:

Россия будет настаивать на сокращении украинской армии

Кремль должен уменьшить численность войск в приграничных регионах и на оккупированных территориях

Если Путин потребует сокращения техники, Украина будет настаивать на уменьшении ракетных арсеналов РФ

Россия, вероятно, снова потребует сокращения украинских Вооруженных сил в будущих переговорах, однако Украина не согласится на одностороннее разоружение. Об этом заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко, анализируя требования Кремля.

Фесенко напомнил, что на переговорах в Стамбуле 29 марта 2022 года не было подписано никаких соглашений. Украинская сторона предложила концепцию мирного договора, которая включала отказ от перспективы членства в НАТО. Тогда это устроило россиян, и, вероятно, именно это могло стать причиной их ухода из Киевской области и северных регионов Украины.

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"Украина хотела, чтобы в ответ на отказ от НАТО россияне полностью вышли на рубежи по состоянию на 24 февраля 2022 года. Но этого не произошло - и это важный момент", - отметил эксперт в интервью Главреду.

Россия хочет уменьшить армию Украины

По словам Фесенко, Путин сейчас упоминает о сокращении украинской армии, он ссылается на российский проект договора от 15 апреля 2022 года, а это не "Стамбул".

"В этом проекте Москва предлагала сократить Вооруженные силы Украины примерно в три-четыре раза - до 80 тысяч человек, а также значительно ограничить определенные виды вооружений. Украина на это не согласилась. Это была исключительно российская позиция. И это действительно станет одной из ключевых проблем на будущих переговорах", - говорит Фесенко.

Киев будет противодействовать требованиям Кремля

Как объясняет политолог, Россия почти наверняка снова потребует сокращения украинской армии, но мы не согласимся на одностороннее разоружение - это абсолютно недопустимо.

"Поэтому может обсуждаться паритетное сокращение Вооруженных сил. Например, условно говоря, мы могли бы сократить армию до 300 тысяч человек, но при том же условии, что и Россия уменьшит численность своих войск в регионах, граничащих с Украиной, и на оккупированных территориях. То есть должен быть паритет: российское военное присутствие в регионе не может превышать численность украинских войск", - говорит эксперт.

Украина не пойдет на одностороннее разоружение

По его мнению, Киев должен применять асимметричную тактику на переговорах: если Россия будет требовать сокращения танков и бронетехники, Украина должна настаивать на уменьшении ракетных арсеналов РФ.

"Если они предлагают запрет на ракетные вооружения для нас - нет, тогда то же самое для России. А у России же ракеты не только против нас, но и против НАТО, против США", - говорит эксперт.

Кроме этого, по словам Фесенко, вопрос демобилизации также неизбежен. Когда Зеленский говорит о 800 тысячах или даже миллионе военных, это в идеальном варианте.

Как вывод, Фесенко отмечает, что надо продумать стратегию и тактику переговоров по вооружениям так, чтобы нейтрализовать российские требования и прихоти. Определенные сокращения возможны, но главное, чтобы они были паритетными, считает политолог.

Переговоры России и Украины - что известно

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с Путиным. По его словам, если это будет единственный вариант, при котором можно будет принести мир гражданам Украины, он не откажется от такого шага.

Впоследствии глава Украины Владимир Зеленский раскрыл, какой первый вопрос поднимет с Путиным. Он отметил, что вопрос освобождения Запорожской АЭС будет ключевым на первой встрече с представителями России.

В то же время эксперт Владимир Фесенко прокомментировал, состоятся ли переговоры о мире без Украины. Он выдвинул предположение, что российские власти настаивают на том, что украинская власть, а особенно президент Зеленский, якобы нелегитимна.

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Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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