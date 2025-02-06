Есть один способ заставить РФ соблюдать режим прекращения огня - Фесенко

Если будет воплощен в жизнь такой вариант, то риск обстрелов и в дальнейшем новой войны будет минимальным.

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Есть один способ заставить РФ соблюдать режим прекращения огня, отмечает Фесенко/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Кратко:

Необходимо размещение миротворцев, чтобы в случае прекращения огня избежать обстрелов

В таком случае риск обстрелов будет минимальным

Также это позволит снизить риск новой войны

Если будет достигнута договоренность о прекращении огня между Украиной и страной-агрессором Россией, то возникнет вопрос, насколько Россия заинтересована в том, чтобы ее придерживаться.

Но есть способ, как снизить риск обстрелов во время действия режима прекращения огня. Об этом рассказал глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду.

"Да, я согласен с вами, это проблема. Но она решается следующим образом. В чем была главная проблема с Минскими договоренностями? В том, что там была только мониторинговая миссия. Чтобы избежать обстрелов с обеих сторон, необходимо размещение миротворцев. Не просто мониторинговая миссия, которая приезжает днем или даже ночью и фиксирует нарушения. Должен быть именно миротворческий контингент, который будет контролировать не только линию соприкосновения, но и желательно демилитаризованные территории - хотя бы на расстоянии 50-100 км", - сказал Фесенко.

По его словам, в таком случае риск обстрелов будет минимальным. Он отметил, что теоретически нарушения могут случаться, но если на линии соприкосновения нет минометчиков, артиллерии и т.д., а находятся только миротворцы, то риск сводится к минимуму. Именно поэтому идея миротворческого корпуса очень важна.

"Другой вопрос - кто будет выполнять эту роль, и смогут ли миротворцы сдержать эскалацию, если одна из сторон решит пойти в наступление. Если одна сторона пойдет в наступление, то другая также будет вынуждена действовать соответственно. Здесь нет идеального варианта, риск нарушения будет всегда. Можно даже стрелять с расстояния 100 км, например, применяя "Торнадо" или "Смерч", - отметил Фесенко.

Он отметил, что, к сожалению, такой риск существует.

"И с нашей стороны также, кстати. Поэтому абсолютных гарантий нет. Но необходим надежный механизм контроля за линией соприкосновения и демилитаризованными зонами. Это может быть миротворческий корпус, так называемые "голубые каски". Их присутствие значительно снизит риск возобновления боевых действий. Даст ли это стопроцентную гарантию? Нет. Но риск новой войны будет значительно ниже", - подытожил он.

Смотрите видео интервью Владимира Фесенко Главреду о перспективах мирных переговоров:

Возможны ли мирные переговоры с Россией - последние новости

Ранее Главред сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с Путиным. Если это будет единственный вариант, при котором можно будет принести мир гражданам Украины, Зеленский не откажется от переговоров с РФ.

Также Зеленский назвал главный компромисс в условиях окончания войны и переговорах с Путиным. Украина не может нарушать Конституцию, поэтому захваченные оккупантами территории нельзя называть российскими, заявил президент Владимир Зеленский.

Ранее также сообщалось, что у Трампа хотят заставить Путина уйти в отставку - в СМИ раскрыли важные детали. Некоторые официальные лица считают, что Трамп понимает необходимость большего давления на Россию.

Напомним, сообщалось, что мирный план Трампа представят на следующей неделе - СМИ раскрыли, что в него войдет. Специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции, отмечают СМИ.

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Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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