У Трампа хотят заставить Путина уйти в отставку: в СМИ раскрыли важные детали

Некоторые официальные лица считают, что Трамп понимает необходимость большего давления на Россию.

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Трамп хочет заставить Путина пойти на переговоры / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот: видео

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Трамп пригрозил ввести новые пошлины и санкции

Часть правительства выступает за сокращение помощи Украине

В команде президента США Дональда Трампа нет единства относительно того, как заставить Россию пойти на переговоры по Украине.

По словам источников NBC News, советник по национальной безопасности Майк Вальц и спецпредставитель по Украине Кит Келлог настаивают на усилении американского влияния, чтобы заставить Путина уйти в отставку. В то же время часть администрации выступает за сокращение финансовой и военной помощи Украине, что, по мнению критиков, фактически будет означать ее разоружение и капитуляцию перед Россией.

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Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее открыто выражал скептицизм относительно поддержки Киева.

"Зачем тратить 130 миллиардов долларов на Украину, когда мы даже не можем оплатить свои счета дома?", - отметил он.

После вступления в должность Трамп очертил несколько вариантов давления на Россию. Он пригрозил ввести новые пошлины, санкции и налоги на импорт российских товаров, если Путин не пойдет на переговоры. Однако этот подход имеет ограниченное влияние, ведь после 2022 года торговля между США и РФ значительно сократилась: за прошлый год импорт российских товаров в США составил лишь 2,9 млрд долларов против 30 млрд в 2021 году.

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"Это полный отвлекающий маневр", - заявил бывший сотрудник службы нацбезопасности администрации Байдена, отмечая, что США почти полностью отключили свою экономику от российской.

Еще один вариант - использование замороженных активов России на сумму 300 миллиардов долларов, хранящихся в европейских и американских банках. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что эти средства могут пойти на поставки оружия и финансирование украинского правительства.

"Трамп мог бы оказать давление на европейцев, чтобы они конфисковали эти резервы и перевели их на счет украинцев", - заявил Тейлор.

Несмотря на опасения относительно возможного изменения курса США, некоторые официальные лица считают, что Трамп понимает необходимость большего давления на Россию.

"Я думаю, он начал понимать, насколько сложно решить эту проблему, и что Россия не будет конструктивной, если мы не будем оказывать больше давления", - заявил американский чиновник, который занимается вопросами Украины и России.

Мирные переговоры с Россией - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Дональд Трамп заявил о запланированных переговорах с Украиной, РФ и "другими сторонами". Комментарии Трампа прозвучали после того, как советник Зеленского Дмитрий Литвин призвал к "более глубокому подходу" решения проблемы со стороны союзников Киева.

Песков сделал циничное заявление, что Россия готова вести переговоры с Украиной. Спикер Путина назвал слова украинского президента о готовности к переговорам "пустыми", так как якобы сам Зеленский запретил проводить переговоры.

Также Трамп сделал важное заявление о переговорах с Украиной и РФ. Президент США заявил, что ведет конструктивные разговоры и с Украиной, и с Россией, и выразил надежду, что скоро война между двумя странами закончится.

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