Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

У Трампа хотят заставить Путина уйти в отставку: в СМИ раскрыли важные детали

Юлия Закрепа
5 февраля 2025, 18:01
3862
Некоторые официальные лица считают, что Трамп понимает необходимость большего давления на Россию.
У Трампа хотят заставить Путина уйти в отставку: в СМИ раскрыли важные детали
Трамп хочет заставить Путина пойти на переговоры / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот: видео

Главное из материала:

  • Трамп пригрозил ввести новые пошлины и санкции
  • Часть правительства выступает за сокращение помощи Украине

В команде президента США Дональда Трампа нет единства относительно того, как заставить Россию пойти на переговоры по Украине.

По словам источников NBC News, советник по национальной безопасности Майк Вальц и спецпредставитель по Украине Кит Келлог настаивают на усилении американского влияния, чтобы заставить Путина уйти в отставку. В то же время часть администрации выступает за сокращение финансовой и военной помощи Украине, что, по мнению критиков, фактически будет означать ее разоружение и капитуляцию перед Россией.

видео дня

Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее открыто выражал скептицизм относительно поддержки Киева.

"Зачем тратить 130 миллиардов долларов на Украину, когда мы даже не можем оплатить свои счета дома?", - отметил он.

После вступления в должность Трамп очертил несколько вариантов давления на Россию. Он пригрозил ввести новые пошлины, санкции и налоги на импорт российских товаров, если Путин не пойдет на переговоры. Однако этот подход имеет ограниченное влияние, ведь после 2022 года торговля между США и РФ значительно сократилась: за прошлый год импорт российских товаров в США составил лишь 2,9 млрд долларов против 30 млрд в 2021 году.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Что известно об обещаниях Трампа перед выборами / Инфографика: Главред

"Это полный отвлекающий маневр", - заявил бывший сотрудник службы нацбезопасности администрации Байдена, отмечая, что США почти полностью отключили свою экономику от российской.

Еще один вариант - использование замороженных активов России на сумму 300 миллиардов долларов, хранящихся в европейских и американских банках. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор считает, что эти средства могут пойти на поставки оружия и финансирование украинского правительства.

"Трамп мог бы оказать давление на европейцев, чтобы они конфисковали эти резервы и перевели их на счет украинцев", - заявил Тейлор.

Несмотря на опасения относительно возможного изменения курса США, некоторые официальные лица считают, что Трамп понимает необходимость большего давления на Россию.

"Я думаю, он начал понимать, насколько сложно решить эту проблему, и что Россия не будет конструктивной, если мы не будем оказывать больше давления", - заявил американский чиновник, который занимается вопросами Украины и России.

Мирные переговоры с Россией - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Дональд Трамп заявил о запланированных переговорах с Украиной, РФ и "другими сторонами". Комментарии Трампа прозвучали после того, как советник Зеленского Дмитрий Литвин призвал к "более глубокому подходу" решения проблемы со стороны союзников Киева.

Песков сделал циничное заявление, что Россия готова вести переговоры с Украиной. Спикер Путина назвал слова украинского президента о готовности к переговорам "пустыми", так как якобы сам Зеленский запретил проводить переговоры.

Также Трамп сделал важное заявление о переговорах с Украиной и РФ. Президент США заявил, что ведет конструктивные разговоры и с Украиной, и с Россией, и выразил надежду, что скоро война между двумя странами закончится.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России новости США новости Украины мирные переговоры с Россией
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Все обнимаются и плачут: эмоциональная встреча пленных со своими родными

Все обнимаются и плачут: эмоциональная встреча пленных со своими родными

19:12Украина
США представят мирный план Трампа уже на следующей неделе: что в него войдет - СМИ

США представят мирный план Трампа уже на следующей неделе: что в него войдет - СМИ

19:06Украина
Козырь в руках: почему операция в Курской области важна для Украины - Зеленский

Козырь в руках: почему операция в Курской области важна для Украины - Зеленский

19:02Война
Реклама

Популярное

Ещё
Штраф до нескольких тысяч евро: почему в Германии нельзя жарить шашлыки

Штраф до нескольких тысяч евро: почему в Германии нельзя жарить шашлыки

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 6 февраля: Ракам - невероятный день, Львам - большие перемены

Гороскоп на завтра 6 февраля: Ракам - невероятный день, Львам - большие перемены

Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

Впервые за время войны: Зеленский согласился на переговоры с Путиным – заявление

"Начинаю терять рассудок": что случилось с предательницей Наташей Королевой

"Начинаю терять рассудок": что случилось с предательницей Наташей Королевой

Последние новости

19:12

Все обнимаются и плачут: эмоциональная встреча пленных со своими родными

19:10

"Еще тот квест": Марина Боржемская пожаловалась на проблемы в личной жизни

19:10

Что происходит на фронте: последние данные о планах Путинамнение

19:06

США представят мирный план Трампа уже на следующей неделе: что в него войдет - СМИ

19:02

Козырь в руках: почему операция в Курской области важна для Украины - Зеленский

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:49

"Изменение ситуации на фронте": Зеленский рассказал о продвижении ВСУ на Запорожье

18:44

Доллар внезапно "ушел на дно": НБУ установил новый курс валют

18:29

"Настало время": культовая группа Black Sabbath впервые за 20 лет воссоединится

18:04

Сможет ли Украина победить в войне без поддержки США: Зеленский сделал заявление

Реклама
18:01

Как отправить лекарства за границу: советы и таможенные требования

18:01

У Трампа хотят заставить Путина уйти в отставку: в СМИ раскрыли важные детали

17:56

Нелестная фотосессия: Тайра Бэнкс напугала видом в объективах папарацци

17:53

План Трампа по завершению войны в Украине готовы презентовать: Келлог назвал дату

17:38

Недалеко от госграницы: РФ образовала новый плацдарм на Харьковщине - DeepState

17:32

3 года был в плену: домой вернули пограничника Андрея НовиковаФото

17:14

Диетологи назвали 5 целебных свойств киноа: что лечит это зерно

17:02

"Это только начало": по Украине прокатилась волна взрывов в ТЦК - известна причина

16:51

Канье Уэсту диагностировали неизлечимое заболевание

16:50

Пентагон готовится к выводу всех войск США из Сирии: что происходит

16:43

Почему двигатели авто измеряют в лошадиных силах: ответ удивит водителей

Реклама
16:34

Россияне дважды пытались зайти на территорию Украины: в ГПСУ назвали области

16:15

Тест на IQ с оптической иллюзией: найдите букву "G" среди множества "C" за 5 сек

16:09

Необычные колбасы и мясные деликатесы по всему мира , которые вам точно захочется попробовать новости компании

16:00

"Жалеть не нужно": зять-оккупант продюсера из РФ пропал без вести в Украине

15:55

Обязательно зацветет: как ухаживать за денежным деревом

15:55

Зеленский изменил срок действия военного положения и мобилизации: до какой даты

15:30

"Не святая": Оля Цибульская рассказала, с чего начался ее роман с мужем

15:27

Редкоземельные металлы Украины для США: Сибига оценил идею Трампа

15:22

"Хороший день для всех": Украина вернула из плена 150 наших защитниковФото

15:16

РФ может осуществить новую массированную ракетную атаку: украинцам назвали сроки

14:58

"Ты отдал жизнь войне": на фронте погиб избранник военной "Ксены" – поэт "Енот"

14:55

США может закачать свой газ в хранилища Украины: Сибига выдал неожиданное заявление

14:22

В отчаянии: Брэд Питт умоляет Джоли об одном одолжении

14:12

"Подтверждено попадание": Генштаб раскрыл подробности удара по НПЗ на юге РФ

14:10

Новый взрыв возле здания ТЦК в Каменце-Подольском: есть погибший - деталиВидео

13:53

Европу накроет мощный антициклон Elvira: какая погода будет в Украине

13:52

Россия готова вести переговоры с Украиной: Песков сделал циничное заявление

13:47

В ВСУ развернули специальные подразделения роботов в бригадах: Умеров раскрыл детали

13:01

Взрыв возле ТЦК: задержаны подозреваемые, которые хотели "заработать"Фото

12:59

"Часть нашей жизни закончилась": дом ведущего "Холостяка" сгорелВидео

Реклама
12:54

Кристина Орбакайте приняла важное решение и воссоединится с Аллой Пугачевой

12:36

Грязь исчезла за 30 секунд: женщина раскрыла феноменальный способ чистки вытяжки

12:25

В Кремле истерика из-за заявления Зеленского о ядерном оружии для Украины

12:20

Ему было всего 18: доброволец погиб на Донбассе во время первого боевого выхода

12:18

"Дай мне покой": Александр Терен публично обратился к Инне Белень - причина

12:10

Будет несколько жестких пакетов: Зеленский анонсировал санкции на заседании СНБО

11:42

Не угодишь: 4 самых капризных знака зодиака

11:41

Россияне бросают новые резервы на штурм: в ВСУ назвали "горячие" направления

11:27

Нужна марионетка: известно, кого Путин хочет видеть президентом Украины

10:58

Украина получит помощь: в Киев прибыл глава МИД Британии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять