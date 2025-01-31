Европа может ввести миротворцев в Украину, а США "прикроют с воздуха" – СМИ

Некоторые страны обеспокоены, что предлагаемая миссия может отвлечь необходимые ресурсы от пограничных государств НАТО с РФ.

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В Украину могут ввести миротворцев / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/NATO

Важно:

Европа в одиночку может сформировать наземные силы

США могут обеспечить "воздушное прикрытие"

Великобритания, Франция и страны Северной Европы поддерживают идею европейской инициативы по отправке миротворцев в Украину в случае соглашения о прекращении огня.

Однако Германия и другие европейские страны выступают против, пишет издание The Times со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.

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По некоторым данным, страны Балтии и Польша обеспокоены тем, что предлагаемая миссия может отвлечь столь необходимые ресурсы от пограничных государств НАТО с Россией, оставив их беззащитными.

При этом растет консенсус относительно того, что такое постконфликтное развертывание потребует "поддержки" Дональда Трампа и гарантий безопасности со стороны США.

Высокопоставленный источник в британском правительстве сказал, что Европа в одиночку может сформировать наземные силы, если это необходимо, но министры просили США обеспечить "воздушное прикрытие", например, в виде батарей ЗРК Patriot, которые могут сбивать баллистические ракеты или самолеты.

Британская армия теоретически могла бы отправить дивизию численностью от 10 до 25 тысяч солдат, сказал источник в армии, хотя это может быть натяжкой, учитывая, что войска уже размещены в Эстонии.

"Миротворческие силы ООН, состоящие из войск из таких стран, как Индия, Бангладеш и Китай, некоторые считают более достижимыми", - сказано в статье.

При этом огромным камнем преткновения является то, согласится ли диктатор РФ Владимир Путин на силы такого рода во время мирных переговоров под руководством США.

Некоторые дипломаты и военные источники считают, что миротворческая операция ООН - более разумная альтернатива, которая с большей вероятностью обеспечит согласие Путина. Это может включать около 100 тысяч миротворцев, размещенных как в Украине, так и в России, и не потребует прямого участия США.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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