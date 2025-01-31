США не оставят Украину: глава МИД Италии раскрыл детали расговора с Рубио

Диплома провел переговоры с окружением Трампа.

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Марко Рубио, Украина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

Почему США не бросят Украину

Глава МИД Италии рассказал о планах Трампа

США не оставят Украину в войне против России. С таким заявлением выступил новый государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио.

Антонио Таяни, глава МИД Италии, рассказал в интервью Politico, что Рубио настаивал на том, что Штаты не откажутся от Украины.

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Также министр попытался преуменьшить риск того, что новый президент США прибегнет к военному захвату Гренландии.

По словам главы МИД Италии, Европа должна больше покупать у Штатов, а также увеличивать оборонные бюджеты и укреплять экономику, чтобы избежать торговой войны с новым президентом США.

"Мы должны ускорить путь к тому, чтобы стать сильнее и завершить создание банковского союза, единого энергетического рынка, фискальной гармонизации, европейской обороны. Европа не должна быть сильной только в установлении правил, она должна быть сильной политически и экономически", - отметил дипломат.

Военная помощь Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в конце декабря стало известно, что США выделяют Украине 15 млрд долл из замороженных российских активов. Денис Шмыгаль отметил, что средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.

Также ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отмечал, что США дадут Украине много оружия при одном условии. Если нам передадут контейнеры с оружием на сумму 500 млрд долл, у россиян шансов в этой войне не будет, подчеркнул майор запаса ВСУ.

9 января США объявили о предоставлении Украине последнего пакета военной помощи на сумму 500 миллионов долларов. Пакет включает дополнительные ракеты для противовоздушной обороны, много снарядов и ракет класса "воздух-земля", а также оборудование для поддержки украинских F-16.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.



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