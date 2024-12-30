США выделяют Украине 15 млрд долл из замороженных российских активов: детали

Вы узнаете:
- Минфин и Всемирный банк подписали соответствующее соглашение
- Финансовый пакет является частью более широкой инициативы
США предоставят Украине 15 миллиардов долларов. Эти средства будут обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он также сообщил, что Минфин Украины и Всемирный банк подписали соответствующее соглашение, предусматривающее использование этой суммы в рамках проекта PEACE in Ukraine.
По его словам, этот финансовый пакет является частью более широкой инициативы, в рамках которой США предоставляют Украине 20 миллиардов долларов в рамках инициативы G7.
Шмыгаль отметил, что средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.
"Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за реализацию и поддержку инициативы, которая заставляет Россию платить за агрессию против Украины", - подчеркнул премьер-министр.
Передача российских активов Украине - что известно
Как сообщал Главред, 16 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую изъять замороженные российские активы и использовать их в пользу Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон и США Джо Байден договорились поддерживать усилия ЕС и "Большой семерки" по передаче доходов от замороженных российских активов в пользу Украины, в соответствии с международным правом и правовыми системами.
В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.
Другие новости:
- Второй саммит мира и предложения Трампа - что сказал Лавров о войне в Украине
- Трамп хочет, как и обещал, быстро закончить войну, но не за сутки, а за "многие месяцы" – Огрызко
- ЕС не может предоставить Украине $50 млрд замороженных активов РФ: в Politico раскрыли причины
Конфискованные активы РФ
Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, которые находятся под западными санкциями.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред