США выделяют Украине 15 млрд долл из замороженных российских активов: детали

Денис Шмыгаль отметил, что средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.

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США предоставят Украине $15 млрд / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/Denys_Smyhal

Вы узнаете:

Минфин и Всемирный банк подписали соответствующее соглашение

Финансовый пакет является частью более широкой инициативы

США предоставят Украине 15 миллиардов долларов. Эти средства будут обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он также сообщил, что Минфин Украины и Всемирный банк подписали соответствующее соглашение, предусматривающее использование этой суммы в рамках проекта PEACE in Ukraine.

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По его словам, этот финансовый пакет является частью более широкой инициативы, в рамках которой США предоставляют Украине 20 миллиардов долларов в рамках инициативы G7.

Шмыгаль отметил, что средства будут направлены на социальные и гуманитарные расходы.

"Спасибо Соединенным Штатам и Всемирному банку за реализацию и поддержку инициативы, которая заставляет Россию платить за агрессию против Украины", - подчеркнул премьер-министр.

Передача российских активов Украине - что известно

Как сообщал Главред, 16 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую изъять замороженные российские активы и использовать их в пользу Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон и США Джо Байден договорились поддерживать усилия ЕС и "Большой семерки" по передаче доходов от замороженных российских активов в пользу Украины, в соответствии с международным правом и правовыми системами.

В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

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