Прибыль от замороженных активов РФ для Украины: Байден и Макрон приняли решение

Решение принято в соответствии с международным правом и соответствующими правовыми системами.

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Джо Байден и Эммануэль Макрон договорились об использовании замороженных активов РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/WhiteHouse, Telegram

Франция и США подтверждают свою постоянную поддержку защиты Украиной ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе путем дальнейшего предоставления Украине политической помощи, помощи в сфере безопасности, гуманитарной и экономической помощи.

Об этом идет речь в сообщении Белого дома по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона с президентом США Джо Байденом в ходе мероприятий, посвященных 80-летия высадки в Нормандии.

"Соединенные Штаты и Франция подтверждают свою поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, уважающего международное право, и будут продолжать работать с партнерами и союзниками для координации усилий по оказанию помощи, чтобы позволить Украине полностью реализовать свое право на самооборону", - говорится в сообщении. видео дня

Передача Украине замороженных активов РФ

При этом Макрон и Байден договорились поддерживать усилия внутри Европейского Союза и "Большой семерки" по привлечению прибылей от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины, в соответствии с международным правом, соответствующими правовыми системами и процессами принятия решений, добавили в Белом доме.

Конфискованные активы РФ Группа Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) по требованию руководства Большой Семерки делала мепинг активов. В сентябре 2023 года они написали, что они насчитали $280 млрд конфискованных активов. Однако были оценки и в $370 млрд. Эти оценки включали, как суверенные активы Центробанка РФ, так и обездвиженные деньги российских предприятий и олигархов, которые находятся под западными санкциями.

Помощь Украине от Запада - передача российских активов

Ранее сообщалось о том, что ЕС одобрил решение передать Украине доходы от замороженных активов РФ. В этом году Украина может получить до 3 миллиардов евро. 90% средств пойдут на военную поддержку.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Германия резко изменила позицию по российским активам. Правительство Германии нашло решение, как помочь Украине с российскими активами, соблюдая принцип суверенной неприкосновенности государств.

Как сообщалось ранее, в ПАСЕ приняли решение относительно замороженных активов РФ. 16 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, призывающую изъять замороженные российские активы и использовать их в пользу Украины.

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