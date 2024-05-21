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Военным не нужно устанавливать "Резерв+": в Минобороны сделали заявление

Алёна Воронина
21 мая 2024, 13:17
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Из-за того, что действующие военные начали массово регистрироваться в этом приложении, это привело к перегрузке системы.
Украинские военные, додаток Резерв+
Минобороны призвало военных не устанавливать "Резерв+"/ коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

Действующим военнослужащим не нужно устанавливать "Резерв+", для них скоро будет запущено альтернативное приложение.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в интервью Radio NV. Он отметил, что многие военные подумали, что это их тоже касается, и многие из них начали устанавливать это приложение. В результате это привело к перегрузке системы.

"Очень много военнослужащих решило, что это их тоже касается. Некоторые командиры батальонов, даже до нас доходила информация, приказывали: "Да, все установите себе "Резерв+". И были определенные проблемы из-за этого. Но на самом деле для военнослужащих скоро запустится приложение "Армия+", где будут все опции, которые нужны уже действующим военнослужащим", - пояснил спикер.

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Кто такой Дмитрий Лазуткин?

Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее в Минобороны описали механизм, как теперь нужно проходить ВВК. В Минобороны объяснили, как в Украине изменился механизм прохождения ВВК и кто должен направить на повторную проверку ограниченно годных.

Также ранее сообщалось, что в Резерв+ появятся электронные направления на ВВК. Эта функция может появиться уже после ближайшего обновления.

Что такое "Резерв+"?

"Резерв+" – это приложение для украинских военнообязанных, призывников и резервистов, с помощью которого можно дистанционно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК).

В Минобороны отмечают, что в скором времени в "Резерв+" появятся электронные направления на ВЛК, а летом появится электронный военный билет. По словам спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, полноценная версия приложения будет доступна летом этого года.

Напомним, в Минобороны раскрыли новые функции Резерв+. Полноценная версия приложения "Резерв+" будет доступна уже летом. Тогда же в приложении появится электронный военный билет. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Также ранее юристы объяснили, сколько действует справка о годности к военной службе. Срок действия такой справки только в мирное время составляет пять лет, а во время мобилизации и военного положения - один год.

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