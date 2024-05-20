В Резерв+ появятся электронные направления на ВВК

Эта функция может появиться уже после ближайшего обновления.

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В Резерв+ появится функция направления на ВВК / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, УНИАН

В Украине в ближайшее время добавят функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК) для военнообязанных через приложение Резерв+. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

Сообщается, что эта функция может появиться уже в ближайших обновлениях.

"То есть фактически не осуществляя визит в ТЦК и СП для того, чтобы исключительно получить направление на ВВК, мы сможем его в удобном виде получить в приложении", - пояснила она. видео дня

Она добавила, что цифровизация такого процесса станет более удобным для граждан. Черногоренко подытожила, что к концу июня или в начале июля Минобороны уже будет иметь совсем другую революционную картину.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. Согласно ему, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны обновить свои данные в ТЦК и СП, ЦНАПах или в электронном режиме в течение 60 дней со дня вступления в силу закона.

Верховная Рада также приняла законопроект №11079-1 о добровольной мобилизации некоторых категорий осужденных.

К тому же, в Украине могут мобилизовать каждого десятого мужчину соответствующего возраста, заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Мобилизация в Украине / Инфографика: Главред

Что такое бронь от мобилизации по зарплате? В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного вне зависимости от того, какую должность он занимает. Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель – с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, которые получают такую зарплату.

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