ВР поддержала законопроект о мобилизации осужденных: что он предусматривает

Мобилизоваться из тюрьмы не смогут депутаты, часть топ-коррупционеров и лица, отбывающие наказание за тяжкие преступления, например, убийства и изнасилования.

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ВР поддержала законопроект о мобилизации осужденных/ коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, УНИАН, Telegram Железняк

Верховная Рада в среду, 8 мая, приняла законопроект №11079-1 о добровольной мобилизации некоторых категорий осужденных.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. Он отметил, что за соответствующий законопроект проголосовало 279 народных депутатов, против - 0, воздержались от голосования 40 нардепов.

Железняк отметил, что из документа частично убрали риски по антикоррупции, на которых акцентировал антикоррупционный комитет. В частности, из тюрьмы не смогут мобилизоваться депутаты и часть топ-коррупционеров (с исключениями). Также мобилизоваться не смогут лица, отбывающие наказание за тяжкие преступления, например, убийства и изнасилования.

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Мобилизация заключенных - что известно

Законопроект №11079, за который сегодня проголосовали народные депутаты, предусматривает мобилизацию, а также военную службу по контракту заключенным во время действия военного положения. Законопроект в том числе предусматривает условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, если человек после этого идет служить по контракту. Но для мобилизации осужденного кроме его собственного желания нужно также решение суда.

Как будет происходить мобилизация заключенных - объяснение нардепов

Глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала в комментарии для "РБК-Украина", что в конечной версии законопроекта условно-досрочное освобождение (УДО) ради военной службы в ВСУ позволили тем, кто совершил неумышленное убийство. Но исключением являются те лица, которые во время совершения такого преступления находились в состоянии наркотического опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

"Также среди принятых поправок - запрет условно-досрочного освобождения ради военной службы для тех лиц, кто отбывает наказание за тяжкие коррупционные правонарушения, а также для лиц, которые занимали особо ответственное положение. Речь идет о министрах, депутатах, их заместителях и помощниках и т.п. Кроме этого, запретили УДО тем заключенным, которые отбывают наказание за то, что посягали на жизнь правоохранителей", - рассказала Шуляк.

Кроме этого, нельзя будет мобилизоваться из тюрьмы тем, кто отбывает наказание за следующие преступления:

за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти,

шпионаж,

посягательство на жизнь государственного деятеля,

незаконное производство, приобретение, распространение или хранение наркотиков.

Все, кто попадает в категорию тех, кто может мобилизоваться из тюрьмы, должны также соответствовать еще нескольким требованиям. В частности, до завершения срока их пребывания в тюрьме должно оставаться не более трех лет. Если же этот срок длиннее, или человек отбывает пожизненный срок - таким лицам сразу будут отказывать в мобилизации без права пересмотра.

Если же лицо условно-досрочно освободят от отбывания наказания ради службы в ВСУ, а этот человек не подпишет контракт, то за такое нарушение предусматривается наказание лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Если такое лицо во время службы в Вооруженных силах Украины совершит новое преступление, то ему к наказанию, которое будет назначено по новому приговору, присоединят неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, объяснила Шуляк.

Как будут мобилизовать осужденных

Нардеп Елена Шуляк объяснила, что, согласно этому законопроекту, осужденные могут мобилизоваться только по собственному желанию и по решению суда. Для этого они должны подать соответствующее заявление, а учреждение исполнения наказаний организует ему прохождение первичного медицинского осмотра в учреждениях здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Если первичный медосмотр будет пройден успешно, далее заявление осужденного будут рассматривать в тюрьме с участием представителя ТЦК и представителя воинской части, где осужденный планирует проходить военную службу по контракту. Если тюрьма и представитель воинской части удовлетворят заявление, то дальше будет проводиться суд, который будет выносить решение об условно-досрочном освобождении для службы в ВСУ.

Контракт таких военнослужащих может прекратится по одной из следующих причин:

По состоянию здоровья на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе;

Если такой военный совершил новое преступление, был за него осужден и снова попал в тюрьму;

В связи с окончанием особого периода или объявлением решения о демобилизации.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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Мобилизация 2024 в Украине - последние новости

Ранее в Минобороны сказали, когда "ограниченно годным" проходить ВВК. Направление на ВВК будет выдавать территориальный центр комплектования, где человек состоит на учете, объяснила Оксана Сухорукова.

Также ранее в Верховной Раде сделали заявление, когда могут принять новые штрафы для уклонистов. Отмечалось, что Верховная Рада может уже на этой неделе, с 6 по 12 мая, рассмотреть во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение мобилизации и воинского учета.

Напомним, 8 мая в Украине продлили мобилизацию и военное положение и назвали сроки. Военное положение продлили на 90 дней с 14 мая по 11 августа 2024 года.

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