УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВР поддержала законопроект о мобилизации осужденных: что он предусматривает

Алёна Воронина
8 мая 2024, 15:16обновлено 8 мая, 16:09
477
Мобилизоваться из тюрьмы не смогут депутаты, часть топ-коррупционеров и лица, отбывающие наказание за тяжкие преступления, например, убийства и изнасилования.
Украинские военные, Верховная Рада
ВР поддержала законопроект о мобилизации осужденных/ коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, УНИАН, Telegram Железняк

Верховная Рада в среду, 8 мая, приняла законопроект №11079-1 о добровольной мобилизации некоторых категорий осужденных.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram. Он отметил, что за соответствующий законопроект проголосовало 279 народных депутатов, против - 0, воздержались от голосования 40 нардепов.

Железняк отметил, что из документа частично убрали риски по антикоррупции, на которых акцентировал антикоррупционный комитет. В частности, из тюрьмы не смогут мобилизоваться депутаты и часть топ-коррупционеров (с исключениями). Также мобилизоваться не смогут лица, отбывающие наказание за тяжкие преступления, например, убийства и изнасилования.

видео дня

Мобилизация заключенных - что известно

Законопроект №11079, за который сегодня проголосовали народные депутаты, предусматривает мобилизацию, а также военную службу по контракту заключенным во время действия военного положения. Законопроект в том числе предусматривает условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, если человек после этого идет служить по контракту. Но для мобилизации осужденного кроме его собственного желания нужно также решение суда.

Как будет происходить мобилизация заключенных - объяснение нардепов

Глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала в комментарии для "РБК-Украина", что в конечной версии законопроекта условно-досрочное освобождение (УДО) ради военной службы в ВСУ позволили тем, кто совершил неумышленное убийство. Но исключением являются те лица, которые во время совершения такого преступления находились в состоянии наркотического опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

"Также среди принятых поправок - запрет условно-досрочного освобождения ради военной службы для тех лиц, кто отбывает наказание за тяжкие коррупционные правонарушения, а также для лиц, которые занимали особо ответственное положение. Речь идет о министрах, депутатах, их заместителях и помощниках и т.п. Кроме этого, запретили УДО тем заключенным, которые отбывают наказание за то, что посягали на жизнь правоохранителей", - рассказала Шуляк.

Кроме этого, нельзя будет мобилизоваться из тюрьмы тем, кто отбывает наказание за следующие преступления:

  • за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти,
  • шпионаж,
  • посягательство на жизнь государственного деятеля,
  • незаконное производство, приобретение, распространение или хранение наркотиков.

Все, кто попадает в категорию тех, кто может мобилизоваться из тюрьмы, должны также соответствовать еще нескольким требованиям. В частности, до завершения срока их пребывания в тюрьме должно оставаться не более трех лет. Если же этот срок длиннее, или человек отбывает пожизненный срок - таким лицам сразу будут отказывать в мобилизации без права пересмотра.

Если же лицо условно-досрочно освободят от отбывания наказания ради службы в ВСУ, а этот человек не подпишет контракт, то за такое нарушение предусматривается наказание лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Если такое лицо во время службы в Вооруженных силах Украины совершит новое преступление, то ему к наказанию, которое будет назначено по новому приговору, присоединят неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, объяснила Шуляк.

Как будут мобилизовать осужденных

Нардеп Елена Шуляк объяснила, что, согласно этому законопроекту, осужденные могут мобилизоваться только по собственному желанию и по решению суда. Для этого они должны подать соответствующее заявление, а учреждение исполнения наказаний организует ему прохождение первичного медицинского осмотра в учреждениях здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Если первичный медосмотр будет пройден успешно, далее заявление осужденного будут рассматривать в тюрьме с участием представителя ТЦК и представителя воинской части, где осужденный планирует проходить военную службу по контракту. Если тюрьма и представитель воинской части удовлетворят заявление, то дальше будет проводиться суд, который будет выносить решение об условно-досрочном освобождении для службы в ВСУ.

Контракт таких военнослужащих может прекратится по одной из следующих причин:

  • По состоянию здоровья на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе;
  • Если такой военный совершил новое преступление, был за него осужден и снова попал в тюрьму;
  • В связи с окончанием особого периода или объявлением решения о демобилизации.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

мобилизация инфографика
Что известно о законе о мобилизации/ Інфографика: Главред

Мобилизация 2024 в Украине - последние новости

Ранее в Минобороны сказали, когда "ограниченно годным" проходить ВВК. Направление на ВВК будет выдавать территориальный центр комплектования, где человек состоит на учете, объяснила Оксана Сухорукова.

Также ранее в Верховной Раде сделали заявление, когда могут принять новые штрафы для уклонистов. Отмечалось, что Верховная Рада может уже на этой неделе, с 6 по 12 мая, рассмотреть во втором чтении законопроект о штрафах за нарушение мобилизации и воинского учета.

Напомним, 8 мая в Украине продлили мобилизацию и военное положение и назвали сроки. Военное положение продлили на 90 дней с 14 мая по 11 августа 2024 года.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине Верховная Рада тюрьмы мобилизация в армию
Реклама

Главное за день

Снаряд попал прямо в футбольное поле с детьми: подробности удара РФ по Харькову

Снаряд попал прямо в футбольное поле с детьми: подробности удара РФ по Харькову

15:45 Украина
Россия попала в жилой район Харькова: среди пострадавших ребенок в тяжелом состоянии

Россия попала в жилой район Харькова: среди пострадавших ребенок в тяжелом состоянии

15:17 Украина
ВР поддержала законопроект о мобилизации осужденных: что он предусматривает

ВР поддержала законопроект о мобилизации осужденных: что он предусматривает

15:16 Украина
Все главные новости

Популярное

Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов 26214

Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов

Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком 24109

Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО 11722

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

Кто прошел в финал Евровидения-2024: топ-10 счастливчиков 6664

Кто прошел в финал Евровидения-2024: топ-10 счастливчиков

Последние новости

16:01

Как сохранить свежий чеснок на зиму: два простых способа для всех хозяек

15:45

Снаряд попал прямо в футбольное поле с детьми: подробности удара РФ по Харькову

15:17

Россия попала в жилой район Харькова: среди пострадавших ребенок в тяжелом состоянии

15:16

ВР поддержала законопроект о мобилизации осужденных: что он предусматривает

14:21

Аlyona Аlyona и Jerry Heil установили абсолютный рекорд ЕвровиденияВидео

Что готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с КоваленкоЧто готовит РФ для Донбасса, Харькова и Сум и сколько сможет воевать: интервью с Коваленко
14:17

К сифону лезть не нужно: как прочистить раковину подручными средствами

14:12

Когда прекратятся заморозки в Украине: синоптик назвала дату

13:59

Догнали Россию: в "Укроборонпром" заявили о массовом производстве аналогов Shahed

13:49

Чем лучше всего отмыть унитаз: очень простой, но эффективный способВидео

Реклама
13:32

В Украине продлили мобилизацию и военное положение и назвали сроки: детали

13:30

Россия готовит комбинированные атаки по Украине: в ВСУ предупредили о серьезных угрозах

13:00

Войска РФ будут продвигаться, на фронте сейчас патовая ситуация - КоваленкоВидео

12:37

Церковный праздник 9 мая: что категорически запрещено делать на Николая Чудотворца

12:33

Меган Маркл и принц Гарри разрушили первый год Чарльза в качестве короля

12:27

Ленивым хозяйкам на заметку: легкий рецепт закуски из лаваша с простой начинкойВидео

12:00

Тарас Загородний: Путин блефует о "ядерке", но способен начать "спецоперации" в Грузии и Казахстане

11:42

РФ атаковала газохранилище на Львовщине, сбиты 8 из 12 ракет: какие последствияВидео

11:31

В Украине сегодня массово будут выключать свет: в Укрэнерго назвали период времени

11:28

Солидарен с украинцами: Максим Галкин довел россиян до истерики украинской песней

11:17

Россия закупает военное оборудование на Западе: в ISW рассказали об обходе санкций

Реклама
11:12

Почему сейчас еще рано уничтожать Крымский мост: Романенко дал неожиданный ответ

11:05

Румыния готова обсудить отправку Украине одной батареи Patriot

11:00

А все говорили развелись: Каменских с любовью поздравила Потапа

10:54

Момент попал на видео: Киркоров жестко опозорился перед своими друзьямиВидео

10:49

Китайский гороскоп на завтра 9 мая: Козлам - грядут крупные проблемы, Обезьянам - удачный шопинг

10:36

"Можно изменить судьбу в лучшую сторону": астролог Влад Росс назвал сильный день в мае

10:13

Когда выступит Украина на Евровидении: результат жеребьевки финалистов

10:13

"Убивает все сорняки": девушка показала средство, которое есть дома у каждогоВидео

09:52

РФ ударила по вокзалу в Херсоне, движение поездов ограничено: детали

09:43

Оккупанты продвинулись возле Старомайорского и в Красногоровке - DeepState

09:36

Кен и Барби: внучка Софии Ротару показала снимок с возлюбленным со свадьбы

09:23

Гороскоп на завтра 9 мая: Козерогам - очень важное решение, Стрельцов - ждет беда

09:10

РФ запустила по Украине 76 ракет и дронов: сколько целей сбили силы ПВОФото

08:56

Россия запустила 50 ракет по 7 областям Украины: Зеленский отреагировал на жестокую атаку

08:39

Россияне продвигаются в двух областях: аналитики раскрыли, что происходит на фронте

08:35

Внук Аллы Пугачевой довел россиян до визга своим поступком

08:15

Ракетный удар по Украине 8 мая: повреждены объекты инфраструктуры, пострадали людиФотоВидео

08:10

Путин официально стал узурпатороммнение

07:41

Jerry Heil травмировалась на сцене в прямом эфире Евровидения-2024

07:16

Оккупанты атаковали ракетами объекты энергетики в 6 областях - Минэнерго

Реклама
06:47

РФ ударила по Киеву крылатыми ракетами: что известно о последствиях атаки

06:10

"Неужто, это - фсе?": великое и ужасное весенне-летнее наступление Путина провалилосьмнение

06:05

Россияне масштабно атаковали Украину ракетами: куда целились и как отработала ПВО

05:30

Задача для самых зорких: нужно найти странный кокос за 5 секунд

04:00

"Уже алкоголичка": вскрылась жуткая правда о зависимости предательницы Татьяны Овсиенко

03:32

Крысы не подойдут на километр: какие 4 растения лучше всего отпугивают грызунов

03:10

54-летняя невеста миллиардера Безоса показала вблизи лицо без макияжа

02:40

Штурм полумиллионной группировкой: Свитан раскрыл сценарий захвата Харькова

02:05

Ирина Федишин показала редкие фото Залужного после отставки

01:35

"Будет больше шансов, что Путин исчезнет": дипломат назвал условие

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять